  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

¿Qué es la regla de los 15 minutos y por qué cada vez más personas la usan?

Un método práctico y accesible que ha despertado interés por su efectividad en la organización personal y el manejo del tiempo

Ene. 20, 2026
Aplicar la regla de los 15 minutos permite avanzar en tareas difíciles o aburridas de manera sencilla
Aplicar la regla de los 15 minutos permite avanzar en tareas difíciles o aburridas de manera sencilla

La regla plantea dedicar únicamente 15 minutos a una tarea específica, incluso si parece grande o difícil. El objetivo no es terminarla por completo, sino comenzar. Este primer paso ayuda a reducir la sensación de agobio y facilita que la mente se concentre en una sola actividad por un periodo corto y manejable.

Especialistas en hábitos señalan que iniciar una tarea suele ser el mayor obstáculo, y que este método funciona como un “empujón” psicológico para vencer la procrastinación.

POR QUÉ HA GANADO POPULARIDAD

En un contexto donde las rutinas aceleradas y la sobrecarga de pendientes son comunes, la regla de los 15 minutos se presenta como una alternativa flexible. No requiere aplicaciones, agendas especiales ni cambios drásticos, lo que la vuelve accesible para cualquier persona.

Usuarios que la aplican aseguran que, en muchos casos, esos 15 minutos se convierten en más tiempo de trabajo continuo, ya que una vez iniciada la actividad resulta más fácil mantener el enfoque.

imagen-cuerpo

Un ejemplo sencillo de cómo aplicar la regla de los 15 minutos podría ser con la limpieza de un escritorio desordenado.

En lugar de intentar organizar todo de una vez y sentirse abrumado, se establece un temporizador por 15 minutos y se empieza a ordenar únicamente esa sección del escritorio: guardar papeles, desechar basura, acomodar lápices o libros.

Al terminar el tiempo, aunque solo se haya avanzado parcialmente, se habrá creado impulso. Muchas veces, después de esos 15 minutos, la persona decide continuar y termina de limpiar mucho más, pero incluso si se detiene, ya se logró progreso sin sentir agotamiento o presión.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
¿Por qué los sueños desaparecen al amanecer? La explicación de los expertos
Viral

¿Por qué los sueños desaparecen al amanecer? La explicación de los expertos

Enero 20, 2026

La sensación de “no haber soñado nada” es común y suele generar dudas: ¿por qué ocurre y qué revela ese olvido sobre el mundo interno?

Blasfemia, homicidios y traumas psicológicos: Estas son las películas más prohibidas en el mundo
Viral

Blasfemia, homicidios y traumas psicológicos: Estas son las películas más prohibidas en el mundo

Enero 19, 2026

Este recorrido reúne algunas de las cintas más polémicas de la historia, aquellas que desataron protestas, censura oficial y conflictos políticos

VIDEO | Carambola de más de 100 vehículos paraliza autopista en Michigan por intensa nevada
Viral

VIDEO | Carambola de más de 100 vehículos paraliza autopista en Michigan por intensa nevada

Enero 19, 2026

Este accidente se suma a los estragos provocados por una potente tormenta invernal que avanza por gran parte de Estados Unidos