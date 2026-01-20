VIDEO l Pescadores ebrios se toman foto sobre ballena muerta a punto de explotar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Dos pescadores aparentemente en estado de ebriedad se volvieron virales en redes sociales tras protagonizar una escena tan imprudente como peligrosa al subir sobre el cuerpo de una ballena muerta que flotaba en altamar, con el único objetivo de tomarse una fotografía.

El hecho fue captado en video y difundido inicialmente en TikTok, desatando una fuerte polémica y una ola de críticas por el riesgo que implicó la acción y la falta de respeto hacia la fauna marina.

La escena resulta inquietante al ver cómo la lancha se aleja ligeramente, dejando al descubierto la magnitud del animal.

Durante el video, la persona que graba lanza una advertencia que incrementa la tensión: "Estos tipos van a saltar sobre una ballena muerta... vean cómo explota esta cosa". A pesar del comentario, los pescadores continúan con la acción sin mostrar preocupación.

RECONOCEN QUE ESTABAN EBRIOS

Tras la viralización y las críticas recibidas, el autor del video respondió a los señalamientos asegurando que los involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol en ese momento. "No estaba podrida, simplemente pasó y estábamos borrachos", escribió, además de aclarar que el material era real, luego de que algunos usuarios cuestionaran si se trataba de imágenes generadas con inteligencia artificial.

Dos hombres se volvieron virales tras subir al cuerpo de una ballena muerta que flotaba en altamar para tomarse una fotografía. El vídeo en TikTok generó fuertes críticas por el riesgo sanitario, físico y la falta de respeto hacia la fauna marina.#AmbasManos #viral #ballena pic.twitter.com/ryRBaT7ZvU — Ambas Manos (@Ambas_Manos) January 20, 2026

RIESGO DE EXPLOSIÓN POR ACUMULACIÓN DE GASES

Especialistas y usuarios en redes sociales coincidieron en que el acto representó un riesgo extremo. Cuando una ballena muere, su cuerpo entra rápidamente en un proceso de descomposición que genera acumulación de gases en su interior. Esta presión puede provocar que el cuerpo se rompa o incluso explote, aun cuando no haya señales visibles como mal olor o hinchazón.

Cualquier peso adicional, como el de una persona, puede detonar un accidente grave con consecuencias fatales.

La escena generó un amplio rechazo en redes sociales. Comentarios como "No es divertido, es triste", "Nadie se da cuenta de lo peligroso que es" o "Imaginen caer dentro del cuerpo de la ballena" reflejan la indignación de los usuarios. Aunque también surgieron memes del momento, la mayoría coincidió en que se trató de una acción irresponsable.