  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Niño es castigado por su escuela tras faltar para ir a partido de la Premier League

El pequeño aficionado asistió al encuentro con el permiso de sus padres y celebró uno de los goles de su equipo, que ganó 2-0

Ene. 20, 2026
Niño es castigado por su escuela tras faltar para ir a partido de la Premier League

Sammy Scott, un niño de 9 años, se convirtió en protagonista inesperado de la Premier League luego de su aparición durante el partido entre Newcastle y Arsenal. Su entusiasmo en las gradas fue captado por las cámaras y transmitido a nivel internacional, pero también provocó polémica con su escuela.

El pequeño aficionado asistió al encuentro con el permiso de sus padres y celebró uno de los goles de su equipo, que ganó 2-0. Las imágenes recorrieron el mundo y lo convirtieron en uno de los rostros más comentados del fútbol inglés.

LA FALTA A CLASES QUE TERMINÓ EN CASTIGO

Según la información publicada, la madre del menor había notificado a la escuela que Sammy estaría ausente por enfermedad. Sin embargo, su aparición en televisión durante el partido evidenció que estaba en Londres disfrutando del encuentro.

Días después, la institución comunicó a la familia que la falta sería registrada como "no autorizada", ya que el niño no se encontraba en casa por motivos de salud, sino asistiendo al partido de la EFL Cup.

imagen-cuerpo

DEBATE SOBRE LA FLEXIBILIDAD DE LAS NORMAS ESCOLARES

La decisión del colegio generó un intenso debate en redes sociales. Miles de usuarios criticaron la postura de la escuela y defendieron al niño, argumentando que se trató de una experiencia única y enriquecedora para cualquier aficionado al fútbol.

El caso se viralizó aún más cuando medios deportivos difundieron tanto el comunicado escolar como las imágenes de Sammy celebrando en la tribuna. Mientras algunos apoyaron la aplicación estricta del reglamento, otros destacaron que actividades como esta también forman parte del aprendizaje emocional y social de los niños.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Cabello quemado: Cómo repararlo desde casa y lograr un pelo más fuerte y sano
Viral

Cabello quemado: Cómo repararlo desde casa y lograr un pelo más fuerte y sano

Enero 20, 2026

El cabello dañado por calor, tintes o decoloraciones puede recuperarse con cuidados y productos adecuados sin necesidad de ir al salón

VIDEO l Pescadores ebrios se toman foto sobre ballena muerta a punto de explotar
Viral

VIDEO l Pescadores ebrios se toman foto sobre ballena muerta a punto de explotar

Enero 20, 2026

Una grabación compartida en redes sociales desató indignación por una acción imprudente en mar abierto, señalada como altamente y riesgosa

Claudia Sheinbaum y ARMY México llegan a la televisión de Corea del Sur por BTS
Viral

Claudia Sheinbaum y ARMY México llegan a la televisión de Corea del Sur por BTS

Enero 20, 2026

Con subtítulos en coreano, referencias a la Ciudad de México y el nombre de la mandataria mexicana pronunciado en un noticiero surcoreano