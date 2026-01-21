  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

¿Quién es La Nicholette? La joven creadora de contenido reportada como privada de la libertad en Culiacan

La influencer conocida como La Nicholette se volvió tendencia nacional tras difundirse que habría sido privada de su libertad en la capital sinaloense

Ene. 21, 2026
¿Quién es La Nicholette? La joven creadora de contenido reportada como privada de la libertad en Culiacan

La influencer conocida como La Nicholette se convirtió en tendencia a nivel nacional luego de que en redes sociales se reportara que habría sido privada de su libertad a las afueras de la Plaza 11, ubicada sobre el bulevar Isla Musalá, en la capital sinaloense.

El caso generó preocupación entre usuarios y seguidores, así como una oleada de versiones no confirmadas que circularon en plataformas digitales, sin que hasta el momento exista información oficial por parte de las autoridades estatales.

¿QUIÉN ES LA NICHOLETTE?

De acuerdo con información que ella misma ha compartido en sus redes sociales, La Nicholette es originaria de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, aunque mantiene vínculos familiares en Culiacán, ciudad que visitaba con frecuencia. Su nombre real es Nicole Pardo Molina y actualmente tiene 20 años.

Durante sus estancias en la capital sinaloense, la joven atendía un negocio de gorras que operó durante varios meses precisamente en la Plaza 11 de Isla Musalá, el mismo punto donde se reportó que habría sido privada de su libertad.

La influencer alcanzó notoriedad en 2023, luego de revelar que era la protagonista del corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por Grupo Arriesgado.

El tema se viralizó rápidamente en plataformas digitales y actualmente supera los 23 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el principal detonante de su fama en redes sociales.

Conocida también como La Muchacha del Salado, La Nicholette suma miles de seguidores en distintas plataformas. En TikTok cuenta con más de 111 mil seguidores, mientras que en Instagram supera los 163 mil, aunque esta última no es la red donde mantiene mayor actividad.

Gran parte de su contenido se concentra en OnlyFans y Snapchat, una plataforma con mayor popularidad en Estados Unidos y en estados del norte de México. Sus perfiles permanecen activos; no obstante, desde finales de 2025 no registraba publicaciones constantes, salvo algunas historias esporádicas.

Hasta ahora, las autoridades de Sinaloa no han emitido un posicionamiento público sobre el caso. Tampoco se ha confirmado si existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, ni si se activaron protocolos de búsqueda o investigación relacionados con la presunta privación de la libertad de la influencer.

Por ahora, el caso de La Nicholette se mantiene rodeado de incertidumbre y versiones no confirmadas, mientras familiares, seguidores y usuarios de redes sociales exigen información clara y una postura oficial de las autoridades sobre lo ocurrido.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Día Internacional del Mariachi: ¿Por qué se celebra el 21 de enero y cuál es su origen?
Nacional / México

Día Internacional del Mariachi: ¿Por qué se celebra el 21 de enero y cuál es su origen?

Enero 21, 2026

Canciones como “Cielito lindo”, “México lindo y querido”, “El Rey”, “La Bikina” o “El son de la negra” forman parte del imaginario colectivo mexicano

¿Quién es La Señora? María del Rosario Navarro, la pieza clave del CJNG extraditada a USA junto a otros 36
Nacional / México

¿Quién es "La Señora"? María del Rosario Navarro, la pieza clave del CJNG extraditada a USA junto a otros 36

Enero 21, 2026

Su captura y posterior extradición marcaron un logro histórico, al tratarse de la primera mujer mexicana acusada por Estados Unidos de narcoterrorismo

“Se pone primero a México”: Sheinbaum aclara que traslado de 37 capos a EU no fue una concesión política
Nacional / México

“Se pone primero a México”: Sheinbaum aclara que traslado de 37 capos a EU no fue una concesión política

Enero 21, 2026

La presidenta descartó que esta acción esté relacionada con su más reciente conversación telefónica con el presidente de ese país, Donald Trump