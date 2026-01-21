  • 24° C
Nacional / México

Abandonan cenizas mortales en parroquia de Monterrey y sacerdote dice que las tirará a un río

La urna no cuenta con placa ni datos que permitan identificar a la persona fallecida o a sus familiares

Ene. 21, 2026
Un mensaje publicado en redes sociales por el sacerdote avivó la polémica sobre el caso.
Monseñor Rodolfo Villarreal, sacerdote de Monterrey desató un intenso debate en redes sociales luego de revelar que una urna con cenizas humanas sin identificar fue abandonada al interior de la Parroquia San Pedro Apóstol, ubicada en la colonia Terminal de la capital de Nuevo León.

A través de sus redes sociales, el prelado informó que la urna, de color madera y con un grabado metálico de una persona en posición de oración, no cuenta con placa ni datos que permitan identificar a la persona fallecida o a sus familiares.

Explicó que, conforme a la normativa de la Iglesia Católica, las cenizas humanas no deben permanecer dentro de los templos, sino ser depositadas en nichos, ya sea en panteones o en parroquias que cuenten con espacios destinados para ese fin.

PIDE QUE VAYAN POR ELLAS O LAS ARROJA A UN RÍO

Monseñor Villarreal hizo un llamado público para que los familiares acudan a reclamar la urna antes de que concluya el mes de enero. Advirtió que, en caso de no ser reclamada, por disposición eclesiástica se procederá a retirarla del templo, lo que provocó una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales.

La controversia se intensificó luego de que en su mensaje se mencionara la posibilidad de vaciar las cenizas en un río si nadie acudía por ellas, situación que generó numerosos comentarios negativos y críticas, en los que se solicitó dar un destino más digno a los restos mortales.

GENERA CONTROVERSIA

Ante la discusión, algunos usuarios recordaron que en los últimos años muchas parroquias, especialmente en ciudades y comunidades con alta afluencia, han optado por instalar nichos para la colocación de cenizas, los cuales suelen tener costos relativamente accesibles.

Incluso, hubo quienes sugirieron al sacerdote considerar la instalación de este tipo de espacios en su parroquia para evitar situaciones similares en el futuro.

El caso continúa generando opiniones divididas, mientras se espera que algún familiar acuda a identificar y reclamar la urna antes de que finalice el plazo señalado.

César Leyva
