Sheinbaum defiende el T-MEC y busca diálogo con Trump y Carney tras tensiones entre Canadá y EU

Ante las recientes tensiones entre Canadá y Estados Unidos y la especulación sobre una posible disolución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno trabaja activamente para preservar la continuidad del acuerdo comercial y evitar una ruptura que afecte la estabilidad económica de la región.

Durante su conferencia matutina de este jueves 22 de enero, realizada desde el estado de Puebla, la mandataria subrayó que la prioridad de su administración es mantener la unión comercial de América del Norte, al considerar que el tratado resulta conveniente para los tres países involucrados.

Sheinbaum reconoció que existen posturas divergentes entre los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, luego del discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, que encendió alertas sobre el futuro del acuerdo.

Sin embargo, rechazó que se trate de un enfrentamiento directo y sostuvo que se trata de distintos puntos de vista frente al contexto internacional actual.

MÉXICO TRABAJARÁ PARA LA CONTINUIDAD DEL T-MEC

"Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa, y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional", expresó.

La presidenta anunció que buscará un diálogo directo tanto con el primer ministro canadiense como con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de fortalecer las negociaciones trilaterales.

Detalló que, aunque no ha tenido una conversación reciente con Carney, ya se han buscado y espera concretar un encuentro en los próximos días.

"Vamos a trabajar, no he hablado recientemente con el primer ministro Carney, nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación, y por supuesto, con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial", agregó.

EBRARD VIAJARÁ A ESTADOS UNIDOS

Como parte de esta estrategia, Sheinbaum informó que la próxima semana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington D.C. para dar seguimiento a los temas comerciales del T-MEC y continuar con las negociaciones bilaterales y trilaterales.

De manera paralela, la titular del Ejecutivo detalló que actualmente existe un equipo de trabajo dedicado tanto al seguimiento del acuerdo comercial como al entendimiento en materia de seguridad entre los tres países.

Este grupo está coordinado por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, junto con representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República.

Según explicó, dicho equipo ya se encuentra reunido en Washington con sus homólogos estadounidenses para avanzar en los compromisos compartidos.

"Esta semana, en este momento, está un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad. Está coordinado por el subsecretario Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero hay un grupo de Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, que se encuentra en este momento con sus homólogos", señaló.

Con estas acciones, el gobierno mexicano busca mantener abiertos los canales diplomáticos y comerciales en un momento clave para el futuro del principal acuerdo económico de América del Norte, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones políticas y redefiniciones estratégicas.