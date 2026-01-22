¿Quién es César "N" El Botox? El principal extorsionador de limoneros

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

César "N" es considerado un objetivo prioritario del gobierno federal debido a su papel como dirigente de una organización criminal dedicada a la extorsión sistemática de productores agrícolas y ganaderos, así como a la producción y tráfico de drogas en Michoacán.

En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como líder de Los Viagras, cuyo brazo armado son Los Blancos de Troya. Desde 2023, la Fiscalía de Michoacán ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por información que condujera a su localización, reflejo de su relevancia dentro de las estructuras criminales del estado.

Su historial lo vincula directamente con actos de extrema violencia, incluido el asesinato de Bernardo Bravo, líder citrícola de Apatzingán, crimen por el cual cuenta con una orden de aprehensión reciente. Además, enfrenta múltiples procesos por extorsión, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

LA POLÉMICA PETICIÓN A DONALD TRUMP

El nombre de El Botox trascendió las fronteras de México luego de que se hiciera pública una solicitud dirigida a Donald Trump para que interviniera en el país. Esta declaración, considerada inusual incluso dentro del contexto del crimen organizado, generó atención mediática y encendió alertas sobre la proyección internacional de los grupos delictivos que operan en Michoacán.

Autoridades señalaron que este episodio evidenció la intención del grupo criminal de presionar a las instituciones y ganar visibilidad, aunque también contribuyó a reforzar su perfil como objetivo prioritario.

ASÍ FUE EL OPERATIVO QUE LLEVÓ A SU CAPTURA

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención fue resultado de una investigación de largo aliento realizada en coordinación con la Fiscalía de Michoacán.

Un primer operativo en Apatzingán no logró su captura, aunque permitió el aseguramiento de explosivos improvisados que presuntamente eran utilizados contra autoridades. Finalmente, durante la madrugada del 22 de enero de 2026, las fuerzas federales ubicaron uno de sus domicilios.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, El Botox intentó escapar saltando una barda, pero fue alcanzado y detenido por una oficial que participaba en el operativo. En la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la SSPC.

Horas antes de su captura, las autoridades también detuvieron a una mujer cercana a su círculo de confianza, quien presuntamente llevaba la contabilidad de la organización criminal. Días previos, otras personas vinculadas a su estructura también fueron aprehendidas, debilitando su red operativa y financiera.

Según García Harfuch, César "N" cuenta con al menos seis órdenes de aprehensión por extorsión, tres por homicidio calificado, una por tentativa de homicidio y otra más por el asesinato del líder limonero de Apatzingán. También se le atribuyen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el uso de explosivos contra fuerzas de seguridad.