Trump arremete contra Canadá en Davos y asegura que "vive gracias a Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión diplomática con Canadá al lanzar duras críticas contra el primer ministro canadiense, Mark Carney, a quien acusó de ser "poco agradecido" pese a los beneficios que, según dijo, su país recibe de Washington.

Las declaraciones fueron hechas este 21 de enero durante la participación del mandatario estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, en un contexto marcado por una nueva guerra comercial impulsada por la Casa Blanca contra Canadá y decenas de países.

TRUMP ASEGURA QUE CANADÁ VIVE GRACIAS A EU

"Canadá recibe muchas ventajas de nosotros, muchas cosas gratis. Deberían estar agradecidos, pero no lo están", afirmó Trump ante líderes empresariales y políticos internacionales.

El presidente fue más allá al asegurar que el país vecino "debe su existencia continua a Estados Unidos", y lanzó un mensaje directo a Carney: "Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones".

Trump explicó que su molestia se originó tras escuchar el discurso que Carney pronunció el pasado 20 de enero, en el que el primer ministro canadiense condenó la coerción de las grandes potencias y advirtió sobre el uso de la integración económica como un arma de presión política.

Aunque Carney no mencionó a Trump por su nombre, sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa a la hegemonía estadounidense y a las políticas proteccionistas impulsadas desde Washington.

CANADÁ SE BENEFICIA DE SU RELACIÓN CON EU: TRUMP

Durante su intervención en Davos, Trump retomó varios de los temas que ya había abordado un día antes en la Casa Blanca, insistiendo en que Canadá se beneficia de manera desproporcionada de su relación con Estados Unidos.

Además, defendió su polémica propuesta de anexar Groenlandia, territorio danés que, según él, es clave para su plan de construir una "cúpula dorada", un sistema de defensa antimisiles que cubriría América del Norte.

El mandatario aseguró que dicho sistema también protegería a Canadá "por su ubicación geográfica", y reprochó que el gobierno canadiense no haya mostrado disposición clara para participar o financiar el proyecto. En el pasado, Carney se ha mostrado evasivo sobre un posible involucramiento de Canadá en esa iniciativa.

En contraste, el primer ministro canadiense advirtió en su discurso que el viejo orden internacional "no va a volver" y que las potencias intermedias deben trabajar juntas para evitar quedar subordinadas a los intereses de países más grandes y poderosos. "La nostalgia no es una estrategia", afirmó Carney, al tiempo que llamó a diversificar las relaciones comerciales para reducir la dependencia de Estados Unidos.