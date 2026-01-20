  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
Internacional / Mundo

Descarrilamiento de tren en Cataluña deja un muerto y 20 heridos

De acuerdo con Protección Civil, Los primeros vagones fueron los más afectados, concentrando la mayoría de los lesionados

Ene. 20, 2026
Cataluña registró este martes un grave incidente ferroviario en la provincia de Barcelona. Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras el colapso de un muro sobre las vías, entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia.

De acuerdo con Protección Civil de Cataluña, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y medios locales, el saldo preliminar es de una persona fallecida el maquinista del tren y al menos 20 heridos, tres de ellos en estado grave. Los primeros vagones fueron los más afectados, concentrando la mayoría de los lesionados.

OPERATIVO DE EMERGENCIA: AMBULANCIAS Y BOMBEROS EN ACCIÓN

Tras el accidente, Protecció Civil activó el plan Ferrocat, el protocolo especial para emergencias en el transporte ferroviario. El SEM desplegó 20 ambulancias y los Bomberos de la Generalitat movilizaron 38 dotaciones con 71 efectivos. También participaron los Mossos d’Esquadra para asegurar la zona y coordinar los accesos.

Hasta las 22:00 horas, el servicio de emergencias 112 recibió al menos 28 llamadas relacionadas con el siniestro. Los hospitales cercanos fueron puestos en prealerta para recibir a los lesionados, mientras los bomberos realizaron maniobras especiales para extraer a personas atrapadas en los vagones.

SERVICIO FERROVIARIO SUSPENDIDO Y TRANSPORTE ALTERNATIVO

La circulación quedó interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Renfe activó un servicio alternativo por carretera para trasladar a los usuarios afectados. Además, se instaló un centro de operaciones en el campo de fútbol de Sant Sadurní d’Anoia, desde donde se coordinaron las tareas de rescate, atención médica y logística.

Se habilitó un punto de información para familiares en el Centro Cívico de la Urbanización Casablanca, asegurando que todos los pasajeros fueron rescatados.

SEGUNDO DESCARRILAMIENTO EN GIRONA

Paralelamente, en la provincia de Girona se registró otro descarrilamiento entre Maçanet-Massanes y Tordera, en la línea R1. Un tren que circulaba entre Blanes y Maçanet perdió un eje tras impactar contra una roca caída sobre las vías. En este caso viajaban 10 pasajeros, quienes fueron rescatados sin lesiones.

AUTORIDADES CATALANAS ACUDEN A LA ZONA

Tras el accidente, se desplazaron al lugar Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; Núria Parlon, consellera de Interior; y el delegado del Gobierno central en Cataluña. Albert Dalmau, conseller de la Presidencia, indicó que las autoridades supervisan de primera mano la evolución de la situación y el despliegue de los servicios de emergencia.

Ambos incidentes ocurrieron en medio de lluvias intensas y vientos fuertes asociados a la borrasca Harry, que aumentaron el riesgo de desprendimientos y caída de muros sobre las vías. Las autoridades mantienen avisos meteorológicos activos y han solicitado a la población evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.

ANTECEDENTES RECIENTES

El descarrilamiento se produce pocos días después de un accidente ferroviario en Adamuz que dejó al menos 41 fallecidos y más de 200 heridos. España decretará tres días de luto por las víctimas de los recientes incidentes ferroviarios.

Brayam Chávez
