Internacional / Mundo

Gobernador de California pide a europeos "tener huevos" ante Trump

Gavin Newsom, es uno de los más fuertes opositores al presidente de Estados Unidos a quien comparó con un "T-Rex"

Ene. 20, 2026
Critico la complacencia que se ha tenido hacia Donald Trump.
El gobernador de California, Gavin Newsom y a quien se considera como una de las figuras más destacadas dentro del Partido Demócrata y posible candidato presidencial en 2028, sorprendió en el Foro Económico Mundial de Davos con un contundente mensaje hacia Europa.

En una conversación informal con líderes y representantes europeos, Newsom instó a adoptar una postura firme frente a la influencia de Donald Trump y su legado político, que sigue marcando el panorama global, también animó a los europeos a "tener espina dorsal y huevos" frente a Trump.

CRITICA COMPLACENCIAS A TRUMP

En su intervención, Newsom, conocido por ser uno de los opositores más notorios de Trump dentro de la política estadounidense, arremetió contra los líderes europeos que, según él, han mostrado una actitud de complacencia frente a las políticas del presidente.

"Es tiempo de estar con la espalda recta, no puedo soportar esta complicidad", afirmó. El gobernador de California pidió a los europeos a dejar de "tomar a la gente por tonta", refiriéndose a lo que él consideraba una diplomacia débil y vacía ante el desafío que representa Trump en la escena internacional.

Además, Newsom comparó a Trump con un "T-Rex", sugiriendo que la única manera de lidiar con él era enfrentarse de manera directa: "O te acoplas con él o te devora".

PIDE DEJAR DE HABLAR A ESPALDAS Y DECIR LAS COSAS DE FRENTE

En su opinión, la política internacional debe ser más que una mera búsqueda de acuerdos diplomáticos, y llamó a los líderes europeos a actuar con más valentía. "Es inmoral, es la ley de la jungla", sentenció, señalando que los líderes mundiales deben dejar de hablar a espaldas del exmandatario y empezar a actuar conforme a lo que consideran correcto.

Newsom no solo reafirmó su postura en contra del trumpismo, sino que también trazó una línea divisoria en la política internacional, instando a un cambio de enfoque en la diplomacia global.

César Leyva
