Air Force One de Trump sufre falla eléctrica y regresa a Washington antes de viaje a Davos

El avión presidencial Air Force One, que transportaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un “problema eléctrico menor” durante su ruta hacia el Foro Económico Mundial de Davos, lo que obligó a la aeronave a regresar a Washington para ser sustituida.

Según informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la tripulación detectó la falla poco después del despegue rumbo a Suiza y, por precaución, decidió volver a la Base Andrews para que el presidente continúe su viaje en otro avión.

Un periodista a bordo relató que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre la falla.

BREAKING UPDATE: U.S. government motorcade seen on interstate racing lights and sirens to Joint Base Andrews near DC after Air Force One turns around over the Atlantic Ocean



Reason unclear pic.twitter.com/PAo7iiIGa3 — Nick Sortor (@nicksortor) January 21, 2026

¿SERÁ MOMENTO DE REEMPLAZARLO?

Los actuales aviones que operan como Air Force One tienen cerca de cuatro décadas de servicio, mientras que Boeing trabaja en su reemplazo, un programa que ha experimentado varios retrasos.

En 2025 se reveló además que la familia real de Qatar obsequió a Trump un lujoso Boeing 747-8, actualmente en remodelación para cumplir con los estándares de seguridad presidenciales. Durante el incidente, Leavitt incluso bromeó señalando que un jet qatarí “sonaba mejor en ese momento”.

VIAJE EN MEDIO DE TENSIONES CON EUROPA

Trump viajaba hacia Davos para sostener encuentros con líderes europeos, en un contexto marcado por críticas tras sus declaraciones sobre la posible anexión de Groenlandia, comentarios que reavivaron tensiones dentro de la alianza transatlántica.

“Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, comentó Trump previo a su salida.

Sin embargo, esta semana se confirmó que los líderes europeos reunidos en la estación de esquí suiza cerraron filas en defensa de Groenlandia y sus aspiraciones de independencia, mostrando también rechazo a la postura de “Estados Unidos primero” impulsada por el republicano.