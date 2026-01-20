  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Air Force One de Trump sufre falla eléctrica y regresa a Washington antes de viaje a Davos

La tripulación detectó la falla poco después del despegue rumbo a Suiza y, por precaución, decidió volver a la Base Andrews

Ene. 20, 2026
El avión que utiliza el presidente de Estados Unidos tiene más de cuatro décadas en servicio.
El avión que utiliza el presidente de Estados Unidos tiene más de cuatro décadas en servicio.

El avión presidencial Air Force One, que transportaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un “problema eléctrico menor” durante su ruta hacia el Foro Económico Mundial de Davos, lo que obligó a la aeronave a regresar a Washington para ser sustituida.

Según informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la tripulación detectó la falla poco después del despegue rumbo a Suiza y, por precaución, decidió volver a la Base Andrews para que el presidente continúe su viaje en otro avión.

Un periodista a bordo relató que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre la falla.

¿SERÁ MOMENTO DE REEMPLAZARLO?

Los actuales aviones que operan como Air Force One tienen cerca de cuatro décadas de servicio, mientras que Boeing trabaja en su reemplazo, un programa que ha experimentado varios retrasos.

En 2025 se reveló además que la familia real de Qatar obsequió a Trump un lujoso Boeing 747-8, actualmente en remodelación para cumplir con los estándares de seguridad presidenciales. Durante el incidente, Leavitt incluso bromeó señalando que un jet qatarí “sonaba mejor en ese momento”.

imagen-cuerpo

VIAJE EN MEDIO DE TENSIONES CON EUROPA

Trump viajaba hacia Davos para sostener encuentros con líderes europeos, en un contexto marcado por críticas tras sus declaraciones sobre la posible anexión de Groenlandia, comentarios que reavivaron tensiones dentro de la alianza transatlántica.

 “Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, comentó Trump previo a su salida.

Sin embargo, esta semana se confirmó que los líderes europeos reunidos en la estación de esquí suiza cerraron filas en defensa de Groenlandia y sus aspiraciones de independencia, mostrando también rechazo a la postura de “Estados Unidos primero” impulsada por el republicano.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Descarrilamiento de tren en Cataluña deja un muerto y 20 heridos
Internacional / Mundo

Descarrilamiento de tren en Cataluña deja un muerto y 20 heridos

Enero 20, 2026

De acuerdo con Protección Civil, Los primeros vagones fueron los más afectados, concentrando la mayoría de los lesionados

Gobernador de California pide a europeos tener huevos ante Trump
Internacional / Mundo

Gobernador de California pide a europeos "tener huevos" ante Trump

Enero 20, 2026

Gavin Newsom, es uno de los más fuertes opositores al presidente de Estados Unidos a quien comparó con un "T-Rex"

EE. UU. incauta buque petrolero sancionado cerca de Venezuela en el Caribe
Internacional / Mundo

EE. UU. incauta buque petrolero sancionado cerca de Venezuela en el Caribe

Enero 20, 2026

Es la séptima detención de este tipo desde que Estados Unidos comenzó sus esfuerzos para bloquear el transporte de petróleo venezolano