Nacional / México

Marina da de baja a cuatro elementos por presunto huachicol; enfrentan procesos legales

Se presume que entre ellos se encuentra Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal del Altiplano

Ene. 22, 2026
Las investigaciones para determinar responsabilidades se han extendido por más de dos años.

La Secretaría de Marina (Semar) dio de baja a cuatro elementos navales señalados por su presunta participación en actividades de huachicol, informó el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales.

El titular de la Semar explicó que los exelementos se encuentran en proceso legal y contaron con un plazo de 15 días para presentar recursos de revisión. "Algunos ya cumplieron con el proceso, se dieron los fallos y ahora estamos esperando que las autoridades determinen", señaló.

ELEMENTOS DE ALTOS RANGOS 

Aunque la dependencia no reveló oficialmente los nombres de los marinos dados de baja, se presume que entre ellos se encuentra Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal del Altiplano, así como su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien hasta el momento no ha sido detenido.

Las investigaciones relacionadas con este caso se extendieron por más de dos años y, en septiembre pasado, derivaron en la detención de tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas, presuntamente vinculados a una red de tráfico ilegal de combustible.

SOBRINO DE EXTITULAR DE LA MARINA

En el caso de Manuel Roberto Farías Laguna, se desempeñó como comandante de la Doceava Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. También ocupó el cargo de subjefe de Servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales y fue secretario particular del almirante José Arellano Ruiz, quien pasó a retiro en mayo de 2024.

Además, Farías Laguna es señalado como sobrino político del almirante Rafael Ojeda, extitular de la Secretaría de Marina.

La Semar reiteró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.

César Leyva
