Fiscalía confirma que líder limonero fue ejecutado en rancho de "El Botox" en Michoacán

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía de Michoacán confirmó que Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero, fue asesinado en el rancho de César Alejandro Sepúlveda, alias "El Botox", presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

El hallazgo surge tras la detención de "El Botox" y su vinculación con el crimen ocurrido en octubre de 2025 en Apatzingán.

Según la reconstrucción de los hechos, Bravo acudió a una reunión en el rancho de "El Botox" el 19 de octubre sin escoltas, trasladándose en una camioneta Toyota gris. La cita fue intermediada por Marco Antonio "N", alias "El Pilones", quien ya se encuentra detenido y señalado como el contacto entre Bravo y el líder criminal.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Durante la investigación, las autoridades localizaron rastros de sangre y una huella de neumático en el rancho, los cuales fueron analizados mediante pruebas de ADN y periciales, confirmando que pertenecían a Bernardo Bravo.

"Con esto se tiene científicamente y técnicamente comprobado que el homicidio de Bernardo fue justo en este lugar, en el rancho del Bótox", aseguró Carlos Torres Piña, fiscal del estado, en conferencia de prensa.

Tras ser asesinado en el rancho, el cuerpo de Bravo fue trasladado en su propio vehículo hasta Apatzingán, donde fue localizado sin vida el lunes 20 de octubre en el camino Tepetates-Apatzingán-Las Tinajas. Presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego.

La investigación se fortaleció con entrevistas a familiares, seguimiento a líneas telefónicas y la detención de personas cercanas a "El Botox", lo que permitió ubicar a César Alejandro Sepúlveda en Buenavista.