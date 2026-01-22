  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Fiscalía confirma que líder limonero fue ejecutado en rancho de "El Botox" en Michoacán

Bernardo Bravo Manríquez acudió sin escoltas a una cita en ese lugar; el intermediario para el encuentro ya fue detenido

Ene. 22, 2026
El asesinato de Bernardo Bravo se confirmó el 20 de octubre de 2025.
El asesinato de Bernardo Bravo se confirmó el 20 de octubre de 2025.

La Fiscalía de Michoacán confirmó que Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero, fue asesinado en el rancho de César Alejandro Sepúlveda, alias "El Botox", presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

El hallazgo surge tras la detención de "El Botox" y su vinculación con el crimen ocurrido en octubre de 2025 en Apatzingán.

Según la reconstrucción de los hechos, Bravo acudió a una reunión en el rancho de "El Botox" el 19 de octubre sin escoltas, trasladándose en una camioneta Toyota gris. La cita fue intermediada por Marco Antonio "N", alias "El Pilones", quien ya se encuentra detenido y señalado como el contacto entre Bravo y el líder criminal.

imagen-cuerpo

LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Durante la investigación, las autoridades localizaron rastros de sangre y una huella de neumático en el rancho, los cuales fueron analizados mediante pruebas de ADN y periciales, confirmando que pertenecían a Bernardo Bravo.

"Con esto se tiene científicamente y técnicamente comprobado que el homicidio de Bernardo fue justo en este lugar, en el rancho del Bótox", aseguró Carlos Torres Piña, fiscal del estado, en conferencia de prensa.

Tras ser asesinado en el rancho, el cuerpo de Bravo fue trasladado en su propio vehículo hasta Apatzingán, donde fue localizado sin vida el lunes 20 de octubre en el camino Tepetates-Apatzingán-Las Tinajas. Presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego.

La investigación se fortaleció con entrevistas a familiares, seguimiento a líneas telefónicas y la detención de personas cercanas a "El Botox", lo que permitió ubicar a César Alejandro Sepúlveda en Buenavista.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Cuáles serán los cambios en la seguridad del país tras la renovación de la flotilla oficial en México?
Nacional / México

¿Cuáles serán los cambios en la seguridad del país tras la renovación de la flotilla oficial en México?

Enero 22, 2026

La medida busca fortalecer la seguridad institucional y garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones de ministras y ministros

Ahora puedes explorar las calles de la ciudad de México a través de un videojuego
Nacional / México

Ahora puedes explorar las calles de la ciudad de México a través de un videojuego

Enero 22, 2026

Esta iniciativa busca acercar la capital a jugadores de todo el mundo y motivar visitas reales a sus espacios más emblemáticos

Vinculan a proceso a enfermero del Issste luego de abusar por más de 6 años a su hijastra en Coahuila
Nacional / México

Vinculan a proceso a enfermero del Issste luego de abusar por más de 6 años a su hijastra en Coahuila

Enero 22, 2026

Fue presentado ante un juez de control en Saltillo, Coahuila, tras ser señalado por presuntos delitos de abuso sexual y violación