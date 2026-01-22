Vinculan a proceso a enfermero del Issste luego de abusar por más de 6 años a su hijastra en Coahuila

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un enfermero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue presentado ante un juez de control en Saltillo, Coahuila, tras ser señalado por presuntos delitos de abuso sexual y violación equiparada en perjuicio de su hijastra, una menor de edad.

HECHOS PROLONGADOS DURANTE SEIS AÑOS

De acuerdo con información de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, los abusos habrían iniciado cuando la víctima tenía aproximadamente seis años y se habrían repetido de manera constante durante más de seis años.

El acusado, identificado como Erick "N", fue llevado ante el juez bajo un fuerte dispositivo de seguridad y quedó formalmente vinculado a proceso. Como medida cautelar se le impuso prisión preventiva oficiosa mientras se realiza la investigación complementaria.

CARGOS QUE ENFRENTA

Erick "N" se desempeñaba como enfermero del ISSSTE y enfrenta cargos por:

Abuso sexual en persona menor de 15 años, en modalidad agravada.

Violación equiparada, también en modalidad agravada.

La agravante se sustenta en la relación cercana de confianza que el imputado mantenía con la menor. El caso quedó registrado bajo la causa penal 0062/2026.

DESCUBRIMIENTO DEL CASO

El caso salió a la luz cuando la menor cumplió 12 años y solicitó atención médica por complicaciones de salud. Esto activó los protocolos de protección infantil, lo que permitió la intervención de autoridades especializadas y la apertura de una investigación penal.

Valoraciones médicas y diligencias correspondientes ayudaron al Ministerio Público a reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión contra el acusado.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

La comparecencia se realizó en la sala nueve del Centro de Justicia Penal de Saltillo ante el juez Jacobo Camacho. La audiencia se llevó a cabo de manera privada para proteger la identidad, integridad y derechos de la víctima, tal como solicitó el Ministerio Público.

Tras analizar las pruebas presentadas, el juez determinó:

Vincular a proceso a Erick "N".

Imponer prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

como medida cautelar. Establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Durante este tiempo, las autoridades continuarán recabando testimonios, peritajes y elementos médicos, psicológicos y sociales que fortalezcan la causa.

QUÉ SIGNIFICA LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

La prisión preventiva oficiosa implica que el imputado permanecerá en un centro penitenciario durante el proceso, sin posibilidad de enfrentar el juicio en libertad. Esta medida busca:

Proteger a la víctima.

Evitar riesgos de fuga.

Prevenir cualquier interferencia en la investigación.

IMPORTANCIA DE DENUNCIAR

Las autoridades enfatizan que en casos de violencia sexual contra menores, la atención médica inmediata y la denuncia son fundamentales para activar protocolos de protección, acompañamiento psicológico y procesos judiciales.

En México existen instancias como:

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Fiscalías especializadas en delitos sexuales.

Líneas de denuncia anónima y servicios de emergencia.

El caso sigue bajo investigación y, conforme a la ley, el imputado se presume inocente hasta que se dicte una sentencia. Las autoridades mantienen el proceso bajo reserva para garantizar la seguridad de la menor y el debido proceso.