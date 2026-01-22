Ahora puedes explorar las calles de la ciudad de México a través de un videojuego

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Explorar la Ciudad de México desde la comodidad de tu pantalla ya es posible gracias a una nueva experiencia inmersiva que combina turismo, tecnología y entretenimiento. Esta iniciativa busca acercar la capital a jugadores de todo el mundo y motivar visitas reales a sus espacios más emblemáticos.

LA CDMX LLEGA A LOS VIDEOJUEGOS

Durante la Feria Internacional de Turismo 2026 (Fitur), la Secretaría de Turismo de la CDMX presentó oficialmente "Ciudad de México en Fortnite". Con esta colaboración, la capital se convierte en el primer destino turístico de México en integrarse a una de las plataformas de videojuegos más influyentes a nivel global.

El proyecto permite recorrer digitalmente lugares icónicos como el Zócalo, el Ángel de la Independencia y Xochimilco, transformados en escenarios interactivos que despiertan la curiosidad de los jugadores y fortalecen la identidad cultural de la ciudad.

QUÉ LUGARES SE PUEDEN EXPLORAR

La experiencia dentro del videojuego incluye tres sitios representativos de la CDMX:

Zócalo : centro histórico, cultural y social del país.

: centro histórico, cultural y social del país. Ángel de la Independencia: símbolo de identidad y memoria nacional.

Xochimilco: Patrimonio Mundial que refleja la relación histórica y viva entre la ciudad y el agua.

Cada espacio ha sido recreado con detalles interactivos que permiten a los jugadores conocer la historia y la cultura de la capital mientras se divierten.

INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la CDMX, destacó que esta iniciativa representa una forma diferente de promover la ciudad:

"Innovar no es solo incorporar tecnología, es saber dónde están las nuevas generaciones y cómo hablarles desde la emoción y la experiencia. Hoy la Ciudad de México entra a Fortnite para invitar al mundo a descubrir una ciudad viva, diversa y con corazón grande", señaló Frausto.

Según la Secretaría de Turismo, la experiencia ya está disponible en la plataforma, lo que permite a jugadores de todo el mundo recorrer digitalmente la CDMX y motivar futuras visitas físicas a la capital.

TURISMO DIGITAL QUE CONECTA CON LA REALIDAD

El proyecto combina entretenimiento y cultura para posicionar a la CDMX como un destino turístico innovador, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de interactuar con la ciudad de manera digital y conocer su patrimonio, sus plazas y su historia antes de vivir la experiencia en persona.