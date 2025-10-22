Harfuch anuncia detención de un segundo implicado en el asesinato del líder limonero

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de un segundo implicado en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero del estado de Michoacán.

Durante su comparecencia en el Senado de la República, el funcionado federal dijo que "hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, realizaron otra detención relacionada con este lamentable homicidio. Las operaciones van a continuar", al responder una pregunta sobre la violencia y la extorsión a productores del campo.

García Harfuch añadió que las operaciones del Gabinete de Seguridad y de las autoridades michoacanas se intensificarán hasta detener a todos los responsables tanto de este crimen como de otros hechos violentos en la región.

"Es compromiso del Gabinete de Seguridad detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona", subrayó Harfuch.

ASESINATO DE BERNARDO BRAVO MANRÍQUEZ

El pasado 20 de octubre, la Fiscalía de Michoacán confirmó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán.

De acuerdo con el informe, el cuerpo del líder agrícola fue hallado con huellas de tortura sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.

El diputado local Octavio Ocampo lamentó el crimen y destacó que Bravo fue "un hombre valiente, comprometido con las causas del campo y defensor incansable de los productores de limón".

"No podemos permitir que la violencia siga arrebatando vidas de quienes luchan por el desarrollo", expresó el legislador.