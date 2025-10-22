  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Huracán "Melissa": tormenta tropical podría alcanzar categoría 3 en el Caribe

Alertan por inundaciones en algunos países; las autoridades mantienen vigilancia sobre el fenómeno

Oct. 22, 2025
Autoridades presentaron proyecciones del desplazamiento del fenómeno.
Autoridades presentaron proyecciones del desplazamiento del fenómeno.

La tormenta tropical "Melissa" está activa en el Mar Caribe Central y podría intensificarse en los próximos días para convertirse en huracán categoría 3, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El organismo emitió una alerta por inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra para Haití, Jamaica y partes de República Dominicana, donde se prevé que las lluvias intensas continúen durante todo el fin de semana.

RIESGO DE INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS

"Melissa" avanza lentamente sobre el Caribe, lo que aumenta la probabilidad de lluvias prolongadas, vientos sostenidos de gran intensidad y afectaciones graves en zonas costeras y montañosas.

Las autoridades locales han activado planes de emergencia y piden a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de protección civil.

TRAYECTORIA: ¿PODRÍA AFECTAR A MÉXICO?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "Melissa" no representa peligro para México, aunque su trayectoria será vigilada ante posibles cambios en las condiciones del Caribe.

El pronóstico indica que el jueves 23 de octubre el sistema se ubicará a 1445 km al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

  • 25 de octubre: podría alcanzar la categoría 1 a mil 360 km al este-sureste de Cancún.
  • 26 de octubre: subiría a categoría 2, a mil 250 km de la costa mexicana.
  • 27 de octubre: se prevé que llegue a huracán categoría 3, a unos mil 120 km al este-sureste de México.

Aunque el sistema no impactará directamente al país, el SMN exhorta a mantener la vigilancia preventiva, ya que cualquier cambio en su desplazamiento podría modificar el pronóstico.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Cometa Lemmon 2025: Así podrás ver el evento astronómico sin telescopio
Nacional / México

Cometa Lemmon 2025: Así podrás ver el evento astronómico sin telescopio

Octubre 22, 2025

El paso del cometa (C/2025 A6) es un evento que ocurre solo una vez cada 1,150 a 1,350 años

Detienen a segunda persona vinculada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán
Nacional / México

Detienen a segunda persona vinculada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Octubre 22, 2025

Omar García Harfuch aseguró que se intensificarán las operaciones para capturar a todos los responsables del crimen

Omar García Harfuch informa decomiso récord de huachicol con más de 98 millones de litros en 26 estados
Nacional / México

Omar García Harfuch informa decomiso récord de huachicol con más de 98 millones de litros en 26 estados

Octubre 22, 2025

El titular de la SSPC destacó la labor a un año del gobierno de Sheinbaum contra los delitos de robo y distribución ilegal de combustible en México