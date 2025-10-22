Huracán "Melissa": tormenta tropical podría alcanzar categoría 3 en el Caribe

La tormenta tropical "Melissa" está activa en el Mar Caribe Central y podría intensificarse en los próximos días para convertirse en huracán categoría 3, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El organismo emitió una alerta por inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra para Haití, Jamaica y partes de República Dominicana, donde se prevé que las lluvias intensas continúen durante todo el fin de semana.

RIESGO DE INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS

"Melissa" avanza lentamente sobre el Caribe, lo que aumenta la probabilidad de lluvias prolongadas, vientos sostenidos de gran intensidad y afectaciones graves en zonas costeras y montañosas.



Las autoridades locales han activado planes de emergencia y piden a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de protección civil.

#Aviso



Tormenta Tropical #Melissa, hasta el momento no representa riesgo para #Yucatán.



Se localiza 1,585 km al sureste del estado de Yucatán; se desplaza al oeste-noroeste a una velocidad de 4 km/h, con vientos de 85 km/h y rachas de 105 km/h. (1/2) pic.twitter.com/UDlSTnDzcE — Protección Civil Yucatán (@procivy) October 22, 2025

TRAYECTORIA: ¿PODRÍA AFECTAR A MÉXICO?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "Melissa" no representa peligro para México, aunque su trayectoria será vigilada ante posibles cambios en las condiciones del Caribe.

El pronóstico indica que el jueves 23 de octubre el sistema se ubicará a 1445 km al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

25 de octubre: podría alcanzar la categoría 1 a mil 360 km al este-sureste de Cancún.

podría alcanzar la a mil 360 km al este-sureste de Cancún. 26 de octubre: subiría a categoría 2 , a mil 250 km de la costa mexicana.

subiría a , a mil 250 km de la costa mexicana. 27 de octubre: se prevé que llegue a huracán categoría 3, a unos mil 120 km al este-sureste de México.

Aunque el sistema no impactará directamente al país, el SMN exhorta a mantener la vigilancia preventiva, ya que cualquier cambio en su desplazamiento podría modificar el pronóstico.