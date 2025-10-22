Detienen a segunda persona vinculada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, confirmó este martes que fue detenida una segunda persona implicada en el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán.

El funcionario adelantó que las autoridades continuarán las investigaciones y operativos coordinados con el objetivo de desarticular por completo la red criminal responsable del crimen.

DETIENEN A SEGUNDA PERSONA VINCULADA AL ASESINATO DEL LÍDER LIMONERO

Durante su comparecencia ante el Senado, el funcionario explicó que la nueva captura fue resultado de un operativo conjunto entre autoridades del estado y el Gabinete de Seguridad federal, con el objetivo de llevar ante la justicia a todos los implicados en este crimen que ha conmocionado al sector agrícola del Valle de Apatzingán.

“Hace unos momentos, las autoridades del Estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención por este lamentable homicidio. Las operaciones se van a incrementar hasta detener a todos los responsables”, expresó García Harfuch ante los legisladores.

Bernardo Bravo, quien presidía la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue torturado y asesinado tres días después de denunciar públicamente las extorsiones y el control del crimen organizado sobre el Tianguis Limonero de Apatzingán. Su cuerpo fue localizado con signos de violencia sobre el camino Apatzingán–Tepetates.

Horas después del hallazgo, autoridades habían informado la captura de Rigoberto López, alias “El Pantano”, presunto integrante del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, señalado como autor intelectual del homicidio. López también es identificado como jefe de las extorsiones a productores de limón y aguacate en la región, con vínculos a “Los Viagras” y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch enfatizó que el Gobierno federal mantendrá y reforzará los operativos en Michoacán para combatir la extorsión al sector agrícola y garantizar justicia en el caso del líder limonero asesinado.