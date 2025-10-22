Tequila será sede de la décima edición del certamen "100 Imperdibles de México"

Tequila, Jalisco, se vestirá de fiesta el próximo 26 de marzo de 2026 al convertirse en la sede oficial de la décima edición del certamen turístico "100 Imperdibles de México", iniciativa que reconoce y proyecta, a nivel nacional e internacional, las experiencias turísticas más destacadas del país.

Con más de 6 millones de votos registrados en sus ediciones anteriores, este certamen ha logrado consolidarse como el concurso turístico con mayor participación en los últimos años, destacando la diversidad y riqueza del territorio mexicano.

DÉCIMA EDICIÓN DEL CERTAMEN "100 IMPERDIBLES DE MÉXICO"

La celebración no solo honrará a los ganadores de la edición 2025, sino que también conmemorará el décimo aniversario de este reconocimiento. Como parte del programa, líderes del sector, representantes de medios y figuras clave del turismo nacional llegarán a Tequila el jueves, previo al evento, para participar en una cena temática dedicada a la cultura mexicana.

Durante la jornada, la Secretaría de Turismo de Jalisco recibirá un reconocimiento especial por su labor en la promoción del estado, y particularmente por consolidar a Tequila como un Destino Imperdible de México.

La Hacienda El Centenario fungirá como sede principal, ofreciendo un espacio que combina patrimonio, vocación turística e infraestructura para eventos de alto nivel, con el respaldo de Mundo Cuervo, anfitrión de esta edición.

El certamen busca destacar experiencias que inviten a valorar y preservar lo mejor del país, conectando a turistas y habitantes con la identidad, la memoria colectiva y la riqueza cultural de México. Además, la organización invitó a los negocios turísticos del país a postular sus experiencias para formar parte de esta gran celebración.

A lo largo de sus diez años, el certamen ha tenido como sedes emblemáticas ciudades como San Miguel de Allende, Playa del Carmen y Querétaro, reafirmando su compromiso con la promoción del turismo nacional y el posicionamiento de México como destino de referencia internacional.

El comité organizador adelantó que, aunque los detalles del programa se mantienen en reserva, los asistentes podrán disfrutar de una muestra excepcional de lo mejor de México en un solo lugar, con experiencias, sabores y expresiones culturales que reflejan la grandeza del país.