Nacional / México

Rescatan en Hermosillo víctimas de trata originarias de Chiapas; eran obligadas a pedir dinero en las calles

Diez menores de edad y tres adultos originarios de Chiapas fueron rescatados de una red de trata de personas en Hermosillo

Oct. 22, 2025
Un total de trece personas originarias del estado de Chiapas, entre ellas diez menores de edad, fueron rescatadas de una red de trata de personas y mendicidad forzada durante un operativo realizado en un inmueble de la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo.

Las víctimas eran presuntamente mantenidas en cautiverio y obligadas a pedir dinero en las calles más transitadas de la capital sonorense.

RESCATAN EN HERMOSILLO VÍCTIMAS DE TRATA ORIGINARIAS DE CHIAPAS

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con Servicios Periciales y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) de Sonora, con el respaldo de una autorización judicial emitida como parte de una investigación en curso sobre posibles delitos relacionados con la trata de personas.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades lograron la detención de dos presuntos responsables, identificados como Erasmo "O" y Cecilia "V", quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal mientras se desarrolla la investigación. Ambos enfrentan cargos por violaciones a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas, y se les dictó prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.

En el inmueble donde permanecían las víctimas diez niños de entre tres y doce años, junto con tres mujeres adultas, fueron aseguradas cartulinas y tarjetas con mensajes de mendicidad, actas de nacimiento, teléfonos celulares, además de monedas, billetes y otros objetos relacionados con el delito.

imagen-cuerpo

Tras el rescate, los menores y adultos recibieron atención médica y psicológica por parte de la Cruz Roja Mexicana, y fueron trasladados a un albergue temporal, donde se les brinda apoyo integral y protección.

Las autoridades informaron que las indagatorias continuarán para determinar responsabilidades y desmantelar por completo la red de trata. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier indicio de explotación o mendicidad forzada.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

