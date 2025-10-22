Refuerza Sheinbaum lucha contra el cáncer de mama

Una inversión de 8 mil millones de pesos (mdp) que se destinará al Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual, dijo, marcará un antes y un después en la atención de esta enfermedad que en México es la principal causa de muerte en mujeres.

Para ello, abundó, se adquirirán, entre 2026 y 2027, mil mastógrafos, mil ultrasonidos, —que se sumarán a los 656 mastógrafos que ya están en operación en 640 hospitales—, que estarán en los Nuevos Centros de Detección, además se aperturarán 20 Centros de Diagnóstico con personal de imagen y patología para la interpretación de los estudios y se construirán 32 Unidades Hospitalarias de Atención Oncológica para las mujeres, uno en cada Estado.

"El programa que estamos presentando es para realmente hacer un modelo integral, universal para todas las mujeres mexicanas, que el riesgo principal está en mujeres de 40 y más años. Que tengan la posibilidad de hacerse una mastografía cada dos años y un ultrasonido, que si encuentran que hay algún riesgo puedan dirigirse a hacerse la biopsia y en caso de tener cáncer que pueda ser la atención temprana.

"Si te hiciste la mastografía en un lugar alejado, no necesariamente ahí te interpretan, pero vía internet pasa tu imagen a un lugar en donde ahí los están interpretando y te pueden dar el resultado de una manera expedita, si tienes algún riesgo ya te dirigen al centro oncológico de tu estado para que ahí puedan hacer la biopsia y en caso de encontrar que tienes cáncer de inmediato iniciar tu tratamiento", destacó durante la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Detalló que la mitad de la inversión de 8 mil mdp destinará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus derechohabientes, y la otra mitad, el Gobierno de México, a través del IMSS Bienestar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, especificó que el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama se basa en cinco ejes:

Promoción con campañas educativas

Prevención de factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo

Detección oportuna para lo cual se implementará una campaña para incentivar la autoexploración mamaria a partir de los 20 años y mastografía bianual a mujeres mayores de 40 años

Tratamiento por medio de cirugía, quimioterapia o radioterapia

"Esto cambia por completo lo que se ha hecho en México, esto realmente es un modelo de atención integral al cáncer de mama: desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres"

Claudia Sheinbaum