Cuauhtémoc Blanco se defiende por jugar pádel en plena sesión virtual

El diputado morenista, exfutbolista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, justificó su participación en una sesión virtual de la Cámara de Diputados mientras se encontraba en una cancha de pádel.

La polémica surgió luego de que se escucharan raquetazos de fondo durante su intervención, lo que desató críticas en redes sociales y medios. En el video difundido de la sesión de la Comisión de Presupuesto, se observa a Blanco conectarse repentinamente mientras pide asistencia.

"Cuauhtémoc Blanco. ¿Si me pueden poner asistencia, por favor? Muchas gracias", dijo.

Segundos después desaparece de cámara y vuelve a aparecer pidiendo asistencia, a lo que otro diputado exhibe que se encuentra jugando pádel.

Una más del impresentable de Cuauhtémoc Blanco.



Jugando pádel en plena discusión de la Ley de Aguas.



Es el descaro y la sinvergüenza. pic.twitter.com/8YqBbWMY3N — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 20, 2025

"NECESITO HACER EJERCICIO", JUSTIFICA

Este martes, en entrevista desde la Cámara de Diputados, Blanco admitió haber estado en una cancha de pádel, pero aseguró que ya había terminado de jugar antes de la reunión. Explicó que retomó el ejercicio por recomendación médica:

"Me hice unos estudios hace poquito porque necesito hacer ejercicio. Después de los años que estuve en la presidencia municipal y luego como gobernador, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio. Gracias a Dios, ahorita estoy flaquísimo porque me puse a hacer ejercicio".

Cuando se le cuestionó si es válido estar en una cancha durante una sesión legislativa, respondió que, "eso fue en la mañana, fue a las ocho de la mañana. Yo terminé de jugar a esa hora. La reunión era a las diez. Eso no te lo impide".

Sin embargo, reporteros señalaron que al momento de la votación, Blanco seguía en la cancha. Él replicó que se encontraba en una zona con poca señal, específicamente en el Desierto de los Leones, y rechazó entrar en confrontaciones:

"Tampoco voy a caer en provocaciones. Y como lo dijo Monreal: voy a asumir la responsabilidad. Si me quieren multar, pues que me multen".