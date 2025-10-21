Asesinan a maestra por una calificación: Fiscalía de Oaxaca investiga detalles

Las autoridades de Oaxaca revelaron que una calificación escolar sería la principal línea de investigación en el asesinato de la maestra Fabiola Ortiz Medina, docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 6, ubicado en Putla Villa de Guerrero.

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó a medios locales que los avances en la investigación apuntan a un conflicto interno dentro de la institución, posiblemente relacionado con un estudiante.

"Hasta ahorita nuestra línea principal tiene que ver con un tema al interior de la misma institución académica, con un alumno. Estamos en ese proceso... Es un tema de una calificación ahí", señaló.

EL CRIMEN ES INVESTIGADO COMO FEMINICIDIO

Aunque evitó confirmar si un estudiante es el autor material del crimen, el fiscal indicó que la detención del presunto responsable podría ocurrir en las próximas horas. Además, aseguró que la investigación está "muy avanzada" y que no habrá impunidad en este caso.

La maestra Fabiola Ortiz fue asesinada a balazos el pasado miércoles 15 de octubre, cuando acababa de estacionar su vehículo frente al plantel. El crimen es investigado por la Fiscalía como feminicidio.

?? Alumno sospechoso por homicidio de docente del COBAO está prófugo; habría sido por una calificación



Un alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) plantel 6 es el principal sospechoso del asesinato de la maestra de Psicología Fabiola Ortiz Medina,... pic.twitter.com/WmlRTjHIvz — Sofy Valdivia (@sofyvaldivia) October 21, 2025

MAESTROS EXIGEN JUSTICIA

Durante el homenaje póstumo realizado por sus compañeros docentes, la comunidad educativa expresó su dolor y exigió justicia. "Su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste", expresaron en el acto.

Familiares y colegas de la profesora pidieron a las autoridades que se esclarezca el caso y se castigue a los responsables del homicidio.