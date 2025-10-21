  • 24° C
Nacional / México

Frente frío en México: Estos son los estados que registrarán temperaturas de -5°C y lluvias

Este fenómeno interactúa con canales de baja presión, lo que genera condiciones inestables en el Pacífico, el Golfo de México y el interior del país

Oct. 21, 2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el nuevo frente frío que avanza sobre el territorio mexicano provocará un marcado descenso de temperaturas, rachas de viento, oleaje elevado y lluvias de distintas intensidades en buena parte del país.

El fenómeno interactúa con canales de baja presión, una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán y una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de las costas de Guerrero, lo que genera condiciones inestables en el Pacífico, el Golfo de México y el interior del país.

LLUVIAS INTENSAS EN VARIOS ESTADOS

Las lluvias más intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, se registrarán en Veracruz (Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo).

También se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Puebla, Chiapas, Tabasco y regiones adicionales de Veracruz. Serán fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se prevén chubascos en estados del occidente y lluvias aisladas en el norte y centro del país. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posibles deslaves en zonas montañosas.

BAJAS TEMPERATURAS POR FRENTE FRÍO EN MÉXICO

En cuanto a las temperaturas, el frente frío dejará mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de los siguientes estados:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Durango

Mientras que se esperan temperaturas de 0 a 5 °C en regiones elevadas de:

  • Sonora
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Michoacán
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

¿CÓMO AFECTA EL FRENTE FRÍO A SONORA?

El estado de Sonora resentirá los efectos del frente con descenso de temperatura en zonas serranas, vientos con rachas de 35 a 50 km/h y chubascos aislados. Aunque durante la tarde se prevén máximas de hasta 35 °C en el sur de la entidad, las madrugadas serán frías, especialmente en áreas del norte y la sierra.

Además, se esperan rachas de viento de 45 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como oleaje de 2 a 3 metros en costas de Oaxaca y el Golfo de Tehuantepec, y de 1.5 a 2.5 metros en Baja California y Baja California Sur.

Las autoridades exhortan a la población a abrigarse adecuadamente, hidratarse, y atender los avisos del SMN y de Protección Civil, ya que los vientos y el oleaje podrían provocar caída de árboles, daños menores y afectaciones en zonas costeras.

También recomiendan extremar precauciones ante posibles encharcamientos e inundaciones en el sureste del país.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


