  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Tormenta tropical "Melissa" se convertirá en huracán esta semana: estos serán sus efectos

Además, un nuevo frente frío en el norte del país generará vientos de 45 a 60 km/h; autoridades llamaron a estar alerta

Oct. 21, 2025
El fenómeno toma fuerza en el Caribe.
El fenómeno toma fuerza en el Caribe.

La tormenta tropical Melissa, formada recientemente en el mar Caribe, continúa su avance y podría convertirse en huracán entre la noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 de octubre, según informes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Actualmente, Melissa presenta vientos sostenidos de hasta 80 km/h y se desplaza hacia el oeste a 23 km/h. Se encuentra a más de dos mil kilómetros de las costas de Quintana Roo, por lo que no representa peligro directo para México.

Su cercanía a Haití y Jamaica ha activado alertas: Haití enfrenta advertencias de huracán y Jamaica de tormenta tropical, ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones y fuertes vientos.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA HOY Y MAÑANA

En el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones de lluvia importantes en diversas regiones. En Veracruz (Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo) se esperan lluvias intensas de hasta 150 mm.

También habrá lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Puebla, Chiapas, Tabasco y otras zonas de Veracruz. Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán precipitaciones fuertes (25 a 50 mm), mientras que estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit y el Estado de México verán chubascos menores.

Además, un nuevo frente frío en el norte del país generará vientos de 45 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Aunque la tormenta Melissa no impactará directamente a México, se recomienda seguir los avisos oficiales por posibles efectos indirectos, especialmente en la región sur y sureste del país.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Asesinan a maestra por una calificación: Fiscalía de Oaxaca investiga detalles
Nacional / México

Asesinan a maestra por una calificación: Fiscalía de Oaxaca investiga detalles

Octubre 21, 2025

La profesora Fabiola Ortiz fue atacada a balazos el pasado miércoles 15 de octubre, cuando acababa de estacionar su vehículo frente al plantel

Frente frío en México: Estos son los estados que registrarán temperaturas de -5°C y lluvias
Nacional / México

Frente frío en México: Estos son los estados que registrarán temperaturas de -5°C y lluvias

Octubre 21, 2025

Este fenómeno interactúa con canales de baja presión, lo que genera condiciones inestables en el Pacífico, el Golfo de México y el interior del país

5 leyendas urbanas de Latinoamérica para recordar este mes del terror
Nacional / México

5 leyendas urbanas de Latinoamérica para recordar este mes del terror

Octubre 21, 2025

Desde México hasta Argentina, generaciones enteras han crecido escuchando relatos que mezclan lo espiritual, lo trágico y lo inexplicable