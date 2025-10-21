Diputados "sacan los prohibidos" con la Sonora Santanera en San Lázaro

La Cámara de Diputados se transformó en una pista de baila al recibir a la Sonora Santanera que celebró su 70 aniversario con un concierto especial, donde los legisladores dejaron por un momento las discusiones políticas para sacar sus mejores pasos de baile y lo presumieron en redes sociales como si no tuvieran algo más importante qué hacer y como si no hubiera miles de damnificados en todo el país.

El evento, realizado en el Auditorio Aurora Jiménez del recinto legislativo de San Lázaro, fue convocado por el diputado de Morena Sergio Mayer, como parte de un homenaje cultural a la icónica agrupación mexicana.

Entre los asistentes que no dudaron en unirse al ritmo de “Perfume de Gardenias” y otros éxitos estuvieron los diputados Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y Diana Karina Barreras (PT), además del propio Mayer, quien fue uno de los más entusiastas en la pista.

DEJARON SU TRABAJO PARA PONERSE A BAILAR

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, abrió la sesión reconociendo la trayectoria de la agrupación. "Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones a los integrantes de la única e internacional Sonora Santanera..."

Durante el acto, se entregó un reconocimiento oficial por los 70 años de trayectoria musical de la Sonora Santanera.

El músico Arturo Ortiz Álvarez agradeció la distinción en nombre del grupo y recordó que su éxito se debe al cariño del público y al respaldo de figuras como Ricardo Monreal, Pedro Haces Barba y los diputados presentes.

La celebración concluyó con una breve presentación en vivo que convirtió el recinto legislativo en una pista de baile, recordando que, a veces, la música también tiene lugar en la política.