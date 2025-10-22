  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Estos tequilas reposados podrían representar un riesgo para la salud, según la Profeco

La Profeco advirtió sobre varios tequilas reposados que podrían representar un riesgo para la salud debido a su alto contenido de alcohol

Oct. 22, 2025
Estos tequilas reposados podrían representar un riesgo para la salud, según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encendió las alertas tras realizar un análisis exhaustivo de las principales marcas de tequila reposado disponibles en el mercado mexicano, donde detectó irregularidades en el contenido neto, etiquetado y grado alcohólico de varias de ellas.

De acuerdo con la Revista del Consumidor, el estudio incluyó más de 50 etiquetas de tequila reposado, una bebida que se caracteriza por su envejecimiento en barricas de roble durante un periodo de dos meses a un año, lo que le otorga un color dorado y un sabor más suave en comparación con el tequila blanco. Sin embargo, Profeco advirtió que algunos productos presentan un contenido de alcohol superior al permitido o inconsistencias en la información que ofrecen a los consumidores.

ESTOS TEQUILAS REPOSADOS PODRÍAN REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA SALUD 

Entre las marcas que reportaron un grado alcohólico igual o superior al 39.9 por ciento, se encuentran:

  • Agavia (40.02 por ciento)
  • Antigua Cruz (40.04 por ciento)
  • Casamigos (39.93 por ciento)
  • Familia Camarena (39.97 por ciento)
  • Reserva de la Familia José Cuervo (39.94 por ciento)
  • Teremana (39.68 por ciento)
  • Tierra Noble (39.84 por ciento)

La Profeco señaló que estas bebidas, si bien cumplen con los estándares de producción, deben considerarse de alto contenido alcohólico y, por lo tanto, ingerirse con precaución para evitar posibles daños a la salud.

PROBLEMAS CON EL CONTENIDO NETO Y ETIQUETADO

El organismo también detectó fallas en el contenido neto en algunas marcas, las cuales ofrecían menos líquido del que declaraban en sus etiquetas. Entre los casos más notorios destacan:

  • Olmeca Tezón: declaró 750 ml y contiene 729.9 ml
  • Cantinero: declaró 950 ml y contiene 930.2 ml
  • Don Roberto Antiguo Tequilero: declaró 1.5 L y contiene 1.472 L
  • Los Arango: declaró 750 ml y contiene 650.2 ml

Asimismo, Olmeca Tezón fue señalada por no incluir los símbolos de advertencia obligatorios, como las leyendas sobre consumo responsable o la prohibición para menores de edad, lo cual representa un incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012.

Profeco recordó que cualquier tequila con más del 39 por ciento de volumen alcohólico debe considerarse una bebida fuerte y recomendó a los consumidores verificar las etiquetas y la autenticidad del producto antes de comprarlo. También pidió moderar su consumo, especialmente en celebraciones, para evitar riesgos relacionados con el exceso de alcohol.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Refuerza Sheinbaum lucha contra el cáncer de mama
Nacional / México

Refuerza Sheinbaum lucha contra el cáncer de mama

Octubre 22, 2025

Presidenta de México anuncia inversión millonaria para combatir esta enfermedad

¡Tómala! Estos días de octubre y noviembre habrá puente escolar. Te contamos por qué
Nacional / México

¡Tómala! Estos días de octubre y noviembre habrá puente escolar. Te contamos por qué

Octubre 21, 2025

Estas fechas están consideradas en el calendario de la SEP para el ciclo lectivo 2026-2025; prepárese, por si piensa salir

Cuauhtémoc Blanco se defiende por jugar pádel en plena sesión virtual
Nacional / México

Cuauhtémoc Blanco se defiende por jugar pádel en plena sesión virtual

Octubre 21, 2025

El diputado morenista fue exhibido en una cancha deportiva mientras participaba en una junta con otros legisladores