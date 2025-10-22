Omar García Harfuch informa decomiso récord de huachicol con más de 98 millones de litros en 26 estados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudió este miércoles 22 de octubre al Senado de la República como parte de la glosa del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde presentó los resultados en materia de seguridad pública.

DECOMISO DE HUACHICOL DURANTE EL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE SHEINBAUM

Durante su comparecencia, el titular de la SSPC informó que han sido asegurados más de 98 millones de litros de hidrocarburos, conocidos como huachicol, en 26 estados del país, como resultado de los operativos implementados en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

De ese total, casi el 40 por ciento fue incautado solo en los últimos tres meses, reflejo del fortalecimiento de la inteligencia y la vigilancia en zonas críticas de robo y distribución ilegal de combustible.

"No solo estamos atacando las células criminales, sino también los mercados ilícitos que financian sus operaciones. El combate al robo de combustible es prioritario porque afecta directamente la economía nacional y la seguridad energética del país", subrayó García Harfuch ante los senadores.

El funcionario destacó además la coordinación entre la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y Petróleos Mexicanos (Pemex) para detectar tomas clandestinas, desmantelar redes de distribución y judicializar casos relevantes.

En lo que va del año, se han asegurado más de mil 200 vehículos usados para el transporte ilegal de combustibles y detenido a 624 personas relacionadas con estos delitos.

REDUCCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN MÉXICO

En cuanto a los delitos de alto impacto, García Harfuch presentó resultados positivos:

32% menos homicidios dolosos a nivel nacional.

47% menos secuestros.

22% menos casos de extorsión.

El secretario reconoció el apoyo del Senado en la aprobación de reformas que han fortalecido a la Guardia Nacional y modernizado el marco legal contra el crimen organizado.

Asimismo, hizo un llamado a consolidar el sistema de justicia penal y fortalecer la prevención del delito, enfatizando que "la seguridad es una tarea que no admite protagonismos. Necesitamos coordinación, legalidad y resultados".

Al cierre de su intervención, Harfuch reafirmó el compromiso del gobierno federal de continuar avanzando hacia la pacificación del país y destacó que el balance del primer año de la administración de Sheinbaum es favorable, con avances medibles en seguridad y combate al crimen.