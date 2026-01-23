VIDEO | ¡Al estilo Tortuga Ninja! Asaltantes evaden a la policía utilizando el sistema de alcantarillas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una serie de hechos inusuales ha generado alerta y se ha viralizado en redes sociales en Guadalajara, Jalisco. Videos y testimonios ciudadanos muestran a individuos que, tras presuntamente cometer delitos como robos a transeúntes o de autopartes, utilizan las coladeras y el sistema de alcantarillado para esconderse y escapar de la policía.

Este peculiar modo de operar les ha valido el apodo de las "Tortugas Ninja" mexicanas, en referencia a los personajes de ficción que habitan en las alcantarillas, según reporta Los Noticieristas.

MODUS OPERANDI DE LOS LLAMADOS "TORTUGAS NINJA"

El apodo surge por la analogía con los héroes ficticios que viven en las alcantarillas. La similitud radica en que los delincuentes usan el sistema de drenaje como vía de escape tras cometer un robo o asalto en la vía pública.

A diferencia de los personajes de ficción, estos individuos no combaten el crimen: se les acusa de cometerlo. Testigos señalan que la secuencia típica consiste en realizar un robo y, para evitar ser capturados, ingresar rápidamente a una coladera cercana para desaparecer de la superficie.

CRONOLOGÍA DE LOS AVISTAMIENTOS

Los reportes no se limitan a un solo lugar. Se han documentado en varias colonias de Guadalajara desde abril de 2025 hasta enero de 2026, lo que sugiere un patrón recurrente:

Abril 2025: Centro Histórico, cruce de avenida La Paz y Enrique González Martínez.

Agosto 2025: Colonia La Loma, zona de Revolución y alrededores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

Octubre 2025: Colonia Artesanos, donde una cámara captó a una pareja saliendo de una alcantarilla.

Enero 2026: Colonia Moderna, con reportes recientes.

Esta dispersión temporal y geográfica ha aumentado la preocupación entre vecinos y comerciantes.

#Video | Captan presunto grupo de delincuentes, los cuales son conocidos como "Las Tortugas Ninja", ocultándose en las alcantarillas de Guadalajara, Jalisco. Los sujetos se dedican al robo de autopartes y al asalto de transeúntes. pic.twitter.com/sHOm6sLzRo — El Mañana de Nuevo Laredo (@ElMananaOnline) January 24, 2026

ACCIONES DE LAS AUTORIDADES

Las denuncias han sido atendidas por Protección Civil, Bomberos y la Policía de Guadalajara mediante operativos periódicos en el sistema de alcantarillado. El objetivo es localizar a quienes supuestamente se ocultan en las tuberías y cualquier evidencia de actividad ilícita.

Hasta ahora, las inspecciones no han dado resultados positivos: no se han encontrado personas, objetos robados ni daños en la infraestructura. Las investigaciones permanecen abiertas y sin detenciones confirmadas.

EL DESAFÍO DE PERSEGUIR UN DELITO ESCURRIDIZO

Este caso representa un reto logístico y de evidencia para las fuerzas de seguridad. La rapidez y el uso de un medio no convencional dificultan la captura en flagrancia.

La principal evidencia son videos de cámaras de vigilancia y grabaciones de ciudadanos que circulan en redes sociales. Estos materiales sustentan las denuncias, pero no han sido suficientes para que las autoridades confirmen hallazgos concretos.

La situación mantiene en vilo a los habitantes, quienes esperan una resolución que permita corroborar los hechos y desarticular este singular método delictivo.