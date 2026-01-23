  • 24° C
Nacional / México

Ciudad Obregón regresa al top 3 de ciudades más inseguras de México, según Inegi

Se ubica junto a Culiacán, Ecatepec e Irapuato, todas con un 88% de los habitantes sintiendo que su entorno es inseguro

Ene. 23, 2026
Los encuestados manifestaron no sentir que la situación vaya a mejorar a corto plazo.
Ciudad Obregón ha vuelto a figurar entre las tres ciudades más inseguras de México, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

El estudio, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que un alarmante 83.6% de los habitantes de la ciudad perciben su entorno como inseguro.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad continúa siendo alta, con un 63.8% de la población adulta en México considerando que vivir en su ciudad es peligroso. Aunque no hubo cambios estadísticamente significativos en comparación con el trimestre anterior, los resultados muestran un incremento con respecto a diciembre de 2024.

OCHO DE CADA DIEZ SIENTE QUE OBREGÓN ES INSEGURO

Entre las ciudades con los índices más altos de percepción de inseguridad, Ciudad Obregón se ubica junto a Culiacán, Ecatepec e Irapuato, todas con un 88% de los habitantes sintiendo que su entorno es inseguro. Esta marca posiciona nuevamente a Cajeme entre los primeros lugares, a pesar de que en 2025 había logrado salir del Top 5.

Un dato preocupante es la disparidad de género en las percepciones de inseguridad. Mientras el 69.4% de las mujeres se sienten inseguras, solo el 57.1% de los hombres comparten esa sensación, lo que subraya la creciente preocupación por la seguridad pública desde una perspectiva de género.

DESCONFIANZA DE CAMBIO A CORTO PLAZO

Los espacios públicos más vulnerables son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, seguidos de las calles y el transporte público, donde la población expresa un alto grado de inseguridad. En cuanto a las expectativas de mejora, la mayoría de los ciudadanos no confía en que la situación cambiará pronto.

César Leyva
