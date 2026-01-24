Salinas Pliego deja pasar plazo para pagar 51 mil mdp al SAT; se abre puerta a embargos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El empresario Ricardo Salinas Pliego dejó vencer el plazo legal para cubrir 51 mil millones de pesos en adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que abre la posibilidad de que la autoridad hacendaria inicie procedimientos de embargo sobre bienes, cuentas bancarias y activos de las empresas que conforman Grupo Salinas.

De acuerdo con información confirmada por dos fuentes a SinEmbargo, hasta la noche del viernes Grupo Salinas mantenía mesas de trabajo con autoridades del SAT para intentar negociar el pago de la deuda; sin embargo, no existían señales de que el monto hubiera sido liquidado o que se hubiera manifestado formalmente la intención de hacerlo dentro del plazo establecido por la ley.

VENCE PLAZO PARA PAGAR AL SAT

El viernes 23 de enero vencieron los cinco días hábiles otorgados por la autoridad fiscal para que el consorcio empresarial decidiera pagar los 51 mil millones de pesos correspondientes a créditos fiscales ya firmes, lo que le habría permitido acceder a un descuento de hasta 39 por ciento en recargos y multas, conforme al Código Fiscal de la Federación.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó previamente que el plazo comenzó a correr desde que Grupo Salinas fue notificado formalmente, el viernes anterior. "El Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación se tienen cinco días", señaló el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado lunes 19 de enero.

UNA DEUDA ARRASTRADA POR MÁS DE 16 AÑOS

El adeudo de 51 mil millones de pesos forma parte de un conflicto fiscal que se extendió durante más de 16 años, periodo en el que empresas del grupo, entre ellas TV Azteca y Grupo Elektra dejaron de pagar impuestos en diversos ejercicios fiscales mediante una estrategia jurídica dilatoria.

En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin al litigio al negar los últimos amparos promovidos por Grupo Salinas, dejando firmes siete créditos fiscales. En total, la deuda del consorcio supera los 74 mil millones de pesos, según cifras oficiales.

Una vez agotadas las instancias judiciales, el SAT quedó facultado para exigir el pago inmediato de los créditos fiscales determinados y, en caso de incumplimiento, iniciar un procedimiento administrativo de ejecución que contempla el embargo de bienes, cuentas bancarias y activos empresariales.

SILENCIO OFICIAL Y MENSAJES EN REDES

Hasta el cierre de esta edición, ni Grupo Salinas ni Ricardo Salinas Pliego han informado públicamente si se realizará el pago o si se solicitará algún esquema de regularización ante la autoridad fiscal.

En contraste, el empresario ha mantenido actividad en redes sociales sin hacer referencia directa al adeudo. El mismo día en que venció el plazo, Salinas Pliego difundió imágenes de un viaje familiar rumbo al Caribe, donde mostró el traslado hacia su yate, el cual, según escribió fue enviado desde Europa.

En días previos, el magnate también publicó una fotografía en la que aparece armado con un revólver antiguo y portando una gorra con las siglas del Movimiento Anti Crimen y Corrupción (MACC), acompañado de un mensaje en el que criticó a lo que llamó el "cártel" en el poder y aseguró que continuará dando la "batalla cultural".

Asimismo, durante su participación en el 30 aniversario del programa Ventaneando, transmitido por TV Azteca, Salinas Pliego afirmó que su trayectoria empresarial "no ha sido fácil" y lanzó críticas contra el gobierno, al que acusó de despojar a la gente trabajadora.

De no haberse cubierto el monto ni manifestado la intención formal de pago, el SAT queda legalmente habilitado para proceder con embargos como parte del proceso de cobro coercitivo. Hasta ahora, la autoridad fiscal no ha detallado si ya inició dichas acciones.