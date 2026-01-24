SCJN gastó más de 1.25 mdp en ceremonia de purificación previa a protesta

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos para la ceremonia de "purificación" y entrega del bastón de mando realizada el 1 de septiembre en el Zócalo capitalino, horas antes de que las ministras y ministros electos rindieran protesta ante el Senado, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
Según la respuesta oficial, la Dirección General de Recursos Materiales del máximo tribunal autorizó pagos a cinco proveedores por servicios logísticos relacionados con el acto, entre ellos renta de baños portátiles, equipo de audio, catering, papelería, impresión y montaje del templete.
ASÍ SE GASTÓ EL DINERO
El mayor pago fue de 260 mil 584 pesos a Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V. por el servicio de audio profesional; seguido de 254 mil 029 pesos al Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V. por la renta de baños portátiles tipo VIP.
También se erogaron 249 mil 400 pesos a Gourmet Tisant, S.A. de C.V. por coffee break y box lunches; 247 mil 877 pesos a Grupo Vinnicom, S.A. de C.V. por la instalación del escenario y materiales impresos, y 242 mil 230 pesos a Losemex Tent, S.A. de C.V. por la renta de un pabellón y templete principal.
CEREMONIA PARA ANULAR ENERGÍA NEGATIVA
La ceremonia tuvo como objetivo "anular cualquier energía negativa" para que las y los juzgadores dicten resoluciones para el bien colectivo. Fue encabezada por representantes de los pueblos mazateco, otomí, mixteco, zapoteca, mazahua y wixárika, quienes agradecieron al universo, a la madre tierra y a Quetzalcóatl durante el ritual.
La Secretaría General de la Presidencia de la Corte informó que no localizó registros de pagos, traslados o alimentación para las personas indígenas participantes. También señaló que las órdenes de pago corresponden a operaciones "a reserva de comprobar".
NO HAY INFORMACIÓN DE BASTONES DE MANDO
Respecto a los bastones de mando entregados a cada integrante de la nueva Corte, la Unidad de Transparencia indicó que no existe información sobre su costo o manufactura, ya que fueron aportados por representantes de 70 pueblos indígenas y afromexicanos en ejercicio de su autonomía y libre determinación.