Nacional / México

SCJN gastó más de 1.25 mdp en ceremonia de purificación previa a protesta

El acto se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el 1 de septiembre; no se reportan gastos por los bastones de mando

Ene. 24, 2026
Los gastos incluyeron servicio de baños portátiles tipo VIP.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos para la ceremonia de "purificación" y entrega del bastón de mando realizada el 1 de septiembre en el Zócalo capitalino, horas antes de que las ministras y ministros electos rindieran protesta ante el Senado, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Según la respuesta oficial, la Dirección General de Recursos Materiales del máximo tribunal autorizó pagos a cinco proveedores por servicios logísticos relacionados con el acto, entre ellos renta de baños portátiles, equipo de audio, catering, papelería, impresión y montaje del templete.

ASÍ SE GASTÓ EL DINERO

El mayor pago fue de 260 mil 584 pesos a Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V. por el servicio de audio profesional; seguido de 254 mil 029 pesos al Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V. por la renta de baños portátiles tipo VIP.

También se erogaron 249 mil 400 pesos a Gourmet Tisant, S.A. de C.V. por coffee break y box lunches; 247 mil 877 pesos a Grupo Vinnicom, S.A. de C.V. por la instalación del escenario y materiales impresos, y 242 mil 230 pesos a Losemex Tent, S.A. de C.V. por la renta de un pabellón y templete principal.

CEREMONIA PARA ANULAR ENERGÍA NEGATIVA

La ceremonia tuvo como objetivo "anular cualquier energía negativa" para que las y los juzgadores dicten resoluciones para el bien colectivo. Fue encabezada por representantes de los pueblos mazateco, otomí, mixteco, zapoteca, mazahua y wixárika, quienes agradecieron al universo, a la madre tierra y a Quetzalcóatl durante el ritual.

La Secretaría General de la Presidencia de la Corte informó que no localizó registros de pagos, traslados o alimentación para las personas indígenas participantes. También señaló que las órdenes de pago corresponden a operaciones "a reserva de comprobar".

NO HAY INFORMACIÓN DE BASTONES DE MANDO

Respecto a los bastones de mando entregados a cada integrante de la nueva Corte, la Unidad de Transparencia indicó que no existe información sobre su costo o manufactura, ya que fueron aportados por representantes de 70 pueblos indígenas y afromexicanos en ejercicio de su autonomía y libre determinación.

César Leyva
