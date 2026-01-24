Michoacán confirma la primera muerte por sarampión en 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Michoacán confirmó la primera muerte por sarampión en México durante 2026, en un contexto de aumento sostenido de contagios que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país. La Secretaría de Salud (SSA) reiteró que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir casos graves y defunciones.

La entidad registra 265 casos confirmados de sarampión. A nivel nacional, la SSA reporta 7 mil 417 contagios y 26 fallecimientos acumulados entre 2025 y lo que va de 2026, la mayoría en personas que no contaban con un esquema de vacunación completo.

El deceso en Michoacán marca un punto crítico en el brote actual. El virus ya está presente en las 32 entidades federativas y en 265 municipios, con transmisión comunitaria activa en diversas regiones del país.

AUMENTO DE CASOS DE SARAMPIÓN EN MÉXICO

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, en las últimas 24 horas se confirmaron 107 nuevos casos. Esta cifra refleja que la curva de contagios continúa en ascenso, especialmente durante enero.

En diciembre se contabilizaron 748 casos, mientras que en los primeros días de 2026 ya se acumulan 987 contagios. Durante 2025, las defunciones se concentraron principalmente en Chihuahua, con 21 muertes, seguido de Jalisco, Sonora y Durango.

NIÑAS Y NIÑOS, LOS MÁS VULNERABLES

El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años, con mil 132 casos confirmados. Le siguen niñas y niños de 5 a 9 años, con 881 contagios.

No obstante, la tasa de incidencia más alta se presenta en menores de un año, con más de 44 casos por cada 100 mil habitantes, debido a que aún no completan su esquema de vacunación. También se ha detectado un número relevante de casos en adultos jóvenes de 25 a 29 años.

¿POR QUÉ EL SARAMPIÓN ES UN ALTO RIESGO?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire. En comunidades sin inmunidad colectiva, un solo caso puede infectar hasta a 18 personas, por lo que las autoridades insisten en reforzar la vacunación para contener el brote.