Vinculan a proceso a "El Bótox" por delincuencia organizada y extorsión en Michoacán

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Bótox", fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa tras su primera audiencia, luego de que reconociera su responsabilidad en delitos de extorsión contra el sector limonero y en actividades relacionadas con hechos violentos en Michoacán.

Después de varias horas de comparecencia vía remota, un juez de control resolvió iniciar proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sepúlveda Arellano es señalado como presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

La audiencia inicial se celebró este 24 de enero de 2026, cuatro días después de su detención, y fue presidida por el juez Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Debido a que el imputado se encuentra bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la diligencia se realizó de manera virtual desde la Ciudad de México.

SERÁ TRASLADADO AL ALTIPLANO

Según información publicada por El Universal, "El Bótox" será trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, luego de admitir que encabezaba la organización criminal Los Blancos de Troya y aceptar su participación directa en la extorsión a productores de limón en Michoacán.

La Fiscalía General de la República (FGR) también lo relaciona con diversos homicidios, incluido el del líder citrícola Bernardo Bravo, ocurrido el 20 de octubre de 2025.

Durante su comparecencia, y pese a la recomendación de su defensa de no declarar, Sepúlveda Arellano reconoció que durante años se dedicó a extorsionar a productores de limón, carniceros, transportistas y otros trabajadores de la región de Tierra Caliente.

Asimismo, aseguró que no es el único responsable de la violencia en la entidad y señaló la operación de otros grupos delictivos en Michoacán.