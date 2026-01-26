Sheinbaum lanza convocatoria para los "Mundialitos" rumbo al Mundial 2026; habrá 74 torneos en todo el país

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, México no solo se prepara para recibir partidos en los estadios, sino para vivir una auténtica fiesta deportiva en escuelas, barrios, centros de trabajo y comunidades.

Este lunes, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la convocatoria oficial de los llamados "Mundialitos", un ambicioso proyecto que contempla 74 torneos y copas a lo largo de 2026, con un enfoque social, inclusivo y de detección de talento.

"MUNDIALITOS" RUMBO AL MUNDIAL 2026

Acompañada por integrantes de su gabinete, Sheinbaum destacó que el objetivo es que el Mundial "no solo se viva en los estadios", sino que se convierta en una herramienta para fomentar el deporte, la salud, la convivencia comunitaria y la paz en todo el país.

Las inscripciones estarán disponibles a partir de febrero y se realizarán a través de dependencias como la SEP, Conade, Secretaría de las Mujeres, IMSS, IMJUVE, así como gobiernos estatales y municipales.

Durante la presentación, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó que esta estrategia busca dejar un legado más allá del evento deportivo. "Una gran fiesta como el Mundial genera canteras para estas disciplinas, pero también permite dejar instalada en nuestro país una capacidad de instalaciones deportivas", señaló.

IMSS SE SUMA CON "MUNDIALITOS" INCLUYENTES

El IMSS tendrá una participación clave dentro del llamado Mundial Social México 2026, con tres "mundialitos" y una copa internacional, enfocados en sectores tradicionalmente excluidos del deporte competitivo. Entre ellos destaca el futsal femenil sub-21, concebido como un semillero de talento para mujeres jóvenes, con visores y competencias en espacios cerrados.

También se anunció el fútbol sin correr, una modalidad innovadora dirigida a personas adultas mayores, con dos categorías: de 50 a 59 años y de 60 a 69 años. A ello se suma el Futbol IMSS T21, para adolescentes y adultos con síndrome de Down, cuyas competencias se realizarán entre febrero y mayo, con finales nacionales en Oaxtepec, Morelos.

Robledo subrayó que la intención central es la inclusión. "La idea de estos mundialitos es generar canteras, promover la participación y dejar infraestructura deportiva instalada", afirmó.

TORNEOS INTERNACIONALES Y ENFOQUE SOCIAL

Otro de los anuncios relevantes fue la realización del torneo Street Child United, que reunirá a adolescentes de 14 a 17 años provenientes de 20 países. Este certamen, que existe desde 2010, se llevará a cabo en Oaxtepec y estará enfocado en niñas y niños que han salido de situaciones de calle y encontraron en el futbol una vía de desarrollo personal y social.

"Es una copa que, en esta ocasión, decidió realizarse en nuestro país, aprovechando que el Mundial será organizado por tres naciones", explicó el titular del IMSS.

LAS SEIS COPAS NACIONALES

Copa Escolar:

Primaria (5 vs 5)

Secundaria y bachillerato (11 vs 11)

Femenil y varonil

Inscripciones desde el 2 de febrero

Copa Conade : alto rendimiento juvenil.

: alto rendimiento juvenil. Copa de Barrio : torneos comunitarios.

: torneos comunitarios. Copa Paralímpica : fútbol adaptado.

: fútbol adaptado. Copa de los Trabajadores: equipos en centros laborales.

Además, se anunciaron torneos específicos para mujeres, como el mundial "Mujeres Libres", cuya convocatoria se publicará el 9 de febrero, así como una Jornada Nacional Juvenil el 26 de marzo y un Mundialito de Robótica, con sede principal en el Instituto Politécnico Nacional.

Con este despliegue, el Gobierno federal apuesta a que el Mundial 2026 deje un legado social y deportivo duradero, llevando el futbol a todos los rincones del país y convirtiéndolo en una herramienta de inclusión y desarrollo comunitario.