ViX confirma transmisión exclusiva de todos los partidos del Mundial 2026 y lanza el "Pase Mundial"

En un anuncio que marca un antes y un después en la forma de consumir el futbol en México, la plataforma de streaming ViX confirmó que contará en exclusiva con los 104 partidos del Mundial 2026, por lo que será el único servicio donde se podrá ver la Copa del Mundo de la FIFA de manera íntegra.

El torneo dará inicio el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte, en México, y concluirá el 19 de julio en el New York Stadium (MetLife), en Estados Unidos.

VIX LANZA EL "PASE MUNDIAL"

A través de un comunicado difundido en redes sociales, ViX detalló que esta cobertura total será posible gracias al lanzamiento del "Pase Mundial 2026", un paquete especial que permitirá acceder a todos los encuentros en vivo, además de programas exclusivos, análisis previos y posteriores, así como repeticiones bajo demanda.

De acuerdo con la plataforma, el "Pase Mundial 2026" será el único acceso que garantice la transmisión en vivo de todos los partidos del torneo, junto con contenido especial enfocado en la justa mundialista.

Los precios varían dependiendo del tipo de usuario:

Usuarios con ViX Premium activo: Podrán adquirir el Pase Mundial 2026 por 499 pesos , monto adicional a su suscripción actual.

Usuarios nuevos o quienes contraten ViX Premium anual: El paquete tendrá un costo especial de mil 499 pesos , IVA incluido, y estará disponible a partir de finales de enero.

Contratación a partir del inicio del Mundial: El pase podrá adquirirse por 999 pesos , aunque esta opción no contará con el precio preferencial de inicio de año.

"Pase Mundial 2026 en ViX Premium es el único con acceso a TODOS los juegos del Mundial, contenido exclusivo, análisis y programas especiales", señala el comunicado.

"El único lugar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026, íntegramente, es ViX", concluye la plataforma.

ViX también aclaró una de las principales dudas entre los usuarios: tener ViX Premium no incluye automáticamente todos los partidos del Mundial. Quienes no adquieran el Pase Mundial solo podrán ver 32 encuentros, los mismos que se transmitirán por televisión abierta o señales de TUDN, además del contenido regular de la plataforma como Liga MX y otros programas especiales.

FORMAS DE VER EL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO

Actualmente, existen tres opciones oficiales para seguir el Mundial en territorio mexicano:

Televisión abierta (opción gratuita):

TV Azteca y TUDN transmitirán 32 de los 104 partidos, incluyendo los juegos de la Selección Mexicana (hasta su eliminación), además de algunos encuentros de fases finales.

Usuarios de izzi:

Los clientes de esta compañía cuentan con ViX Premium incluido, por lo que solo deberán pagar los 499 pesos adicionales del Pase Mundial para acceder a todos los partidos.

ViX Premium con Pase Mundial 2026:

Ya sea contratando la anualidad con el paquete del Mundial o adquiriendo el pase adicional si ya se es usuario Premium.

Finalmente, ViX adelantó que, al igual que en otros eventos de gran audiencia, habilitará canales especiales para transmitir simultáneamente los encuentros, con el objetivo de reducir retrasos y mejorar la experiencia de los aficionados durante el Mundial 2026.