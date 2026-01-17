Chivas vence a Querétaro y es líder del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas continúa con un arranque soñado en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado derrotó 2-1 a Querétaro en la jornada 3 y se consolidó como líder del torneo con paso perfecto, sumando nueve puntos de nueve posibles.

La figura del encuentro volvió a ser Armando "La Hormiga" González, quien se mostró determinante en el ataque rojiblanco.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Desde los primeros minutos en el Estadio Akron, Chivas tomó el control del partido. Aunque las llegadas fueron constantes, el gol se hizo esperar hasta el minuto 35, cuando Armando González apareció en el área para rematar un centro de Alexis Aguirre y adelantar al conjunto tapatío.

Querétaro intentó reaccionar, pero el dominio del balón y las acciones más peligrosas siguieron siendo de los locales, que se fueron al descanso con ventaja mínima.

Para la segunda mitad los Gallos Blancos buscaron sorprender y estuvieron cerca del empate al minuto 47 con una llegada de Alí Ávila, pero Chivas respondió acertadamente. Al minuto 61, Roberto Alvarado culminó una gran jugada colectiva para marcar el 2-0 y darle mayor tranquilidad al Rebaño Sagrado.

¡Nuestros #RojiblancosDeSelección se combinaron y marcaron el segundo gol de la tarde!



'Cotorro' ?? Richy ?? 'Piojo' ?? ADENTROOO



Querétaro logró descontar al minuto 80 por conducto de Mateo Coronel, lo que generó tensión en los minutos finales. A pesar de la presión visitante y los cuatro minutos de compensación, Chivas supo manejar el cierre del partido y aseguró su tercera victoria consecutiva.

CHIVAS ES LÍDER

El triunfo sirve para que el conjunto rojiblanco vive su mejor inicio de torneo desde el Apertura 2023, un dato que ilusiona a la afición y coloca a Chivas como uno de los principales candidatos al título del Clausura 2026 de la Liga MX.