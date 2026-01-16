Germán Berterame podría dejar Rayados para fichar con Inter Miami

Una noticia inesperada ha sacudido hoy a Rayados de Monterrey pues de acuerdo a prensa especializada Germán Berterame, delantero del club regiomontano y actual seleccionado mexicano, estaría viviendo sus últimos días como jugador de La Pandilla, ya que Inter Miami buscaría ficharlo a petición expresa de Lionel Messi.

De acuerdo con información de FOX Sports, el conjunto de Florida pagaría la cláusula de rescisión del atacante naturalizado mexicano, la cual rondaría los 15 millones de dólares. Berterame disputaría su último encuentro con Rayados ante Mazatlán, antes de emprender su aventura en la MLS junto a Messi y las figuras de Las Garzas.

¿SU ÚLTIMO GOL CON LA CAMISETA DE RAYADOS?

En la victoria de este viernes 16 de enero de Monterrey 5-1 sobre Mazatlán, Berterame marcó un gol que podría ser el último con la camiseta albiazul.

Ya en el segundo tiempo, el delantero lideró un contragolpe desde mediocampo, combinó de gran forma con Anthony Martial y definió con categoría dentro del área para ampliar la ventaja.

El atacante salió de cambio al minuto 68, cediendo su lugar al juvenil Joaquín Moxica. Ahora, Berterame se enfocará en la Selección Mexicana, luego de ser convocado por Javier Aguirre para los próximos compromisos del Tricolor ante Panamá y Bolivia.

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A GERMÁN BERTERAME?

La posible salida de Berterame representaría una baja importante para el esquema de Domènec Torrent, ya que se trata de un delantero con capacidad para generar juego, crear espacios y definir con eficacia.

Joaquín Moxica, de apenas 19 años, aparece como una de las opciones naturales para ocupar su lugar, aunque Roberto de la Rosa también surge como candidato por su mayor experiencia. Cabe recordar que Berterame ya había anotado en la Jornada 2 del torneo, en el duelo frente a Necaxa.