Con gol de Paradela Cruz Azul le gana a Puebla en el Cuauhtémoc como local

Ene. 17, 2026
El resultado pone a Cruz Azul en los primeros lugares de la Tabla General.

Cruz Azul logró una importante victoria 1-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Con este resultado, La Máquina sumó su segunda victoria consecutiva y se coloca momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla general.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Desde el inicio, Cruz Azul dominó el juego, aprovechando un error temprano de Puebla, que se quedó con 10 jugadores apenas al minuto 11 tras una dura entrada de Fernando Monárrez a Erik Lira.

Esta expulsión obligó a Puebla a replegarse, mientras Cruz Azul intensificaba su ataque con centros y disparos desde media distancia.

A pesar de los esfuerzos de los locales, Puebla logró resistir durante gran parte del encuentro. En el segundo tiempo, la Franja pudo generar algunos contragolpes peligrosos que pusieron a prueba al portero Andrés Gudiño, pero no lograron concretar.

El gol de la victoria llegó al minuto 78, cuando Jeremy Márquez, tras una asistencia de José Paradela, mandó un centro al área. El Toro Fernández controló el balón y lo cedió nuevamente a Paradela, quien remató con precisión para vencer al arquero Ricardo Gutiérrez.

PUEBLA INTENTA, PERO NO PUEDE ANOTAR

Aunque en tiempo agregado Puebla tuvo la oportunidad de igualar el marcador con un penalti a favor, el VAR revisó la jugada y anuló la decisión, asegurando la victoria para Cruz Azul.

La Máquina que este torneo usa como su casa el Estadio Cuauhtémoc busca convertirlo su nueva fortaleza y para ello ha demostrado un rendimiento consistente en este inicio de torneo y se mantiene en la lucha por los primeros lugares.

César Leyva
