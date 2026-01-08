Cruz Azul jugará en Estadio Cuauhtémoc tras negativa de Pumas a renovar contrato en CU

A solo un día del inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul ha tenido que cambiar de estadio para jugar sus partidos como local, luego de que dejará de jugar en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas de la UNAM.

La decisión se da después de que el conjunto auriazul optara por no renovar el contrato que mantenía con la directiva de Cruz Azul de cara a la próxima temporada del futbol mexicano. De esta forma, La Máquina se vio obligada a buscar una nueva sede para sus encuentros como anfitrión.

De acuerdo con diversos reportes, Pumas envió el pasado martes 6 de enero un oficio a la directiva de Cruz Azul para notificarle que el contrato no sería renovado, debido a los compromisos programados en el Olímpico Universitario, entre los que destaca la participación del equipo dirigido por Efraín Juárez en la Concacaf Champions Cup.

SE VA A ESTADIO CUAUHTÉMOC

Ante este escenario, Cruz Azul tenía las opciones de regresar al Estadio Ciudad de los Deportes que actualmente alberga los partidos como local del América, sin embargo las negociaciones entre ambos equipos parecen no haberse cerrado.

Esta tarde la Liga MX confirmó que Cruz Azul solicitó el cambio de sede para disputar sus juegos como local en el Estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla y que dicha solicitud ha sido aprobada en vista de que la directiva cumplió a tiempo con los requisitos aplicables a este tipo de solicitudes.

"En consecuencia la Liga BBVA MX autoriza al club el cambio de estadio para sus partidos como local en el torneo Clausura 2026" afirma un recuente comunicado.

¿CUÁNDO DEBUTA CRUZ AZUL COMO LOCAL?

El primer partido de Cruz Azul como local en el Clausura 2026 está programado para el martes 13 de enero, correspondiente a la jornada dos, cuando reciba al Atlas y por primera vez lo harán en casa del Puebla.

En tanto, La Máquina debutará en el torneo este sábado como visitante ante León, en el Estadio Nou Camp.