Deportes

Messi piensa en el retiro y revela que quiere ser dueño de un club

Aunque aún disfruta su presente como jugador, ya imagina un futuro enfocado en la formación y crecimiento de nuevos talentos

Ene. 07, 2026
El argentino hizo interesantes revelaciones en una reciente entrevista que dio a un canal de streaming.
Lionel Messi ya comienza a pensar en el día después de su retiro como futbolista profesional, aunque tiene claro que su futuro no estará en los banquillos ni en los escritorios de dirección deportiva. El astro argentino aseguró que le gustaría seguir ligado al futbol como propietario de un club y desarrollar un proyecto desde cero.

En una entrevista con el canal de streaming Luzu TV, grabada en diciembre y difundida recientemente, Messi fue contundente sobre su visión a largo plazo. "Técnico la verdad que no me veo. Mánager me gusta, pero si tengo que elegir, me gustaría ser propietario", afirmó el capitán argentino.

ME GUSTARÍA MI PROPIO CLUB, AFIRMA

Messi, quien firmó en octubre una extensión de contrato por tres años con el Inter Miami hasta la temporada 2028, cumplirá 39 años en junio próximo, en plena Copa del Mundo que espera disputar con la selección de Argentina. Aunque aún disfruta su presente como jugador, ya imagina un futuro enfocado en la formación y crecimiento de nuevos talentos.

"Me gustaría tener mi propio club, hacerlo crecer desde abajo y darle oportunidades a los chicos, ayudar a formar un club importante", explicó el ocho veces ganador del Balón de Oro.

De hecho, Messi ya dio sus primeros pasos como dirigente al convertirse en copropietario del Deportivo LSM, equipo de la cuarta división de Uruguay, junto a su amigo y actual compañero en Inter Miami, Luis Suárez.

Además, su contrato en la MLS incluye una futura participación minoritaria en la propiedad del club estadounidense.

UN PRESENTE BRILLANTE

En lo deportivo, Messi vive un presente brillante pues fue Bota de Oro de la MLS con 29 goles, sumó 19 asistencias y se convirtió en el primer jugador en ganar premios MVP consecutivos en la liga. A nivel selección, tras un breve retiro que confesó lamentar, volvió para conquistar dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022.

"Dios me regaló mucho más de lo que imaginaba", concluyó Messi, agradecido por una carrera que todavía sigue escribiendo historia.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
