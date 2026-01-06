Cruz Azul anuncia a Agustín Palavecino como refuerzo oficial para el Clausura 2026

Cruz Azul hizo oficial la llegada de Agustín Palavecino como nuevo refuerzo de cara al torneo Clausura 2026, convirtiéndose en el primer fichaje confirmado de La Máquina para el próximo semestre.

El club celeste anunció la incorporación del mediocampista argentino a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida con un video oficial.

Palavecino, de 29 años, se reencontrará en Cruz Azul con José Paradela y con el técnico Nicolás Larcamón, quien avaló su llegada como parte del proceso de reestructuración deportiva del equipo.

LA TRAYECTORIA DE PALAVECINO

El argentino es un mediocampista mixto, capaz de desempeñarse como interior o volante ofensivo, con buena lectura de juego, precisión en el pase y recorrido constante, cualidades que aportan equilibrio y dinamismo al mediocampo.

Formado en Platense, Palavecino tuvo un paso destacado por Deportivo Cali antes de llegar a River Plate, donde disputó competencias locales e internacionales. Posteriormente arribó a la Liga MX con Necaxa, club en el que sumó continuidad y conocimiento del futbol mexicano, un factor clave para su rápida adaptación al conjunto cementero.

La directiva de Cruz Azul apostó por su experiencia para fortalecer una zona que consideraba prioritaria, especialmente tras salidas importantes en el plantel.

La reciente salida de Ignacio Rivero liberó la plaza de jugador no formado en México, permitiendo que Palavecino quede de inmediato habilitado para sumar minutos desde el arranque del torneo.

POSIBLE DEBUT EN LA JORNADA 1

El exjugador de Necaxa podría debutar este mismo sábado en la Jornada 1, cuando Cruz Azul visite a León. Mientras tanto, el caso de Miguel Borja sigue en espera, ya que el delantero colombiano deberá tramitar su visa de trabajo antes de ser anunciado oficialmente.

La llegada de Palavecino generó expectativa entre la afición celeste, que confía en que su incorporación ayude a La Máquina a volver a los primeros planos del futbol mexicano.