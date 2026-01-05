¡Yaquis de Obregón fuera!

Cuatro juegos le bastaron a los Caballeros Águilas de Mexicali para dejar fuera de la postemporada a los Yaquis de Obregón, al completar la barrida en la serie de primera ronda. La noche de este lunes, en el Nido de los Águilas, el conjunto cachanilla cerró con autoridad al imponerse por pizarra de 4-1 a los representantes de la Antigua Cajeme, sellando así su pase a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico.

Desde el inicio de la serie, el equipo de Obregón mostró dificultades para encontrar el bateo oportuno, una constante que terminó por marcar su eliminación. A lo largo de los cuatro encuentros, los Yaquis no lograron descifrar la estrategia del mánager Roberto Vizcarra, quien volvió a demostrar por qué es considerado uno de los estrategas más efectivos en instancias de playoffs.

En contraste, Gabe Álvarez nunca pudo encontrar su line up ideal para enfrentar esta postemporada. Los ajustes realizados no dieron resultados y la ofensiva yaqui se vio limitada ante el pitcheo de Mexicali, que supo controlar los momentos clave del juego.

Las carreras de los Caballeros Águilas llegaron temprano. Mexicali fabricó dos anotaciones en la parte baja de la segunda entrada y sumó otras dos en la tercera, lo que fue suficiente para encaminar el triunfo. Obregón evitó la blanqueada en la parte alta de la cuarta entrada, aunque esa fue toda la producción ofensiva del encuentro.

LANZADORES DEL PARTIDO

El pitcher abridor de Águilas, Mark Simon, se apuntó la victoria tras una sólida labor de cinco entradas completas, en las que permitió cuatro imparables y una carrera, otorgó tres bases por bolas y ponchó a un bateador. El bullpen respondió a la altura, con cuatro relevistas que mantuvieron a raya a la ofensiva rival, destacando Jake Sánchez, quien se acreditó el rescate.

Por Obregón, Odrisamer Despaigne cargó con la derrota luego de lanzar cinco entradas, en las que aceptó cuatro imparables y cuatro carreras, además de conceder cinco pasaportes y recetar cuatro ponches. Samuel Zazueta fue uno de los relevistas utilizados.

A ESPERAR LA TEMPORADA 2026-2027

De esta manera, los Yaquis de Obregón concluyen su participación en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, mientras que los Caballeros Águilas de Mexicali avanzan a semifinales y esperan rival, con la mira puesta en el campeonato.