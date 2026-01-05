Jaguares y Yaquis al borde de la eliminación

Iniciaron los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico este lunes 5 de enero. Empiezan los juegos 4, donde algunos equipos pueden barrer a sus rivales jugando como locales, y otros equipos, que no se han guardado nada, quieren ir por todo en su clasificación a semifinales.

LOS ÁGUILAS DE MEXICALI A PUNTO DE BARRER A YAQUIS



Una de las sorpresas en estos Playoffs es la casi eliminación de la tribu de Ciudad Obregón, ya que el equipo no ha podido meterse a la serie y podría irse barrido en tierras cachanillas. Los Yaquis no pudieron sacar ni un juego como locales y ahora están al borde de la eliminación, por lo que necesitarán una verdadera presentación perfecta como visitantes para poder llevar esta serie hasta el juego número 7. Esta tarde, el cubano Odrisamer Despaigne abrirá para el equipo de Ciudad Obregón en busca de empezar de buena forma este juego número 4.

JAGUARES NO HAN PODIDO CONTRA ALGODONEROS

El nuevo equipo de la LMP sorprendió a todos, ya que quedaron en primer lugar general de la tabla y todos pensaron que los juegos contra Guasave serían de trámite. Pero, vaya sorpresa que se han estado llevando, ya que no han podido ganar ni un juego al equipo sinaloense. Sin duda, han sido grandes partidos donde la intensidad se ha hecho notar en estos tres juegos, y si hoy Nayarit no saca un resultado positivo, podría estar diciéndole adiós a su primera temporada en el circuito invernal.

Así se vive la intensidad del beisbol invernal, considerada por algunos la liga más competitiva de México, donde en todos los juegos se puede ver algo nuevo.