Yaquis contra la pared: caen 2-1 en Mexicali y quedan a una derrota de la eliminación

De nueva cuenta, el batazo oportuno brilló por su ausencia para los Yaquis de Obregón, que terminaron cayendo 2-1 ante las Águilas de Mexicali en el tercer juego de la serie, resultado que los coloca contra la pared y a una sola derrota de quedar eliminados de la postemporada.

La derrota fue por pizarra de 2-1 y deja al conjunto fronterizo a un triunfo de avanzar a las semifinales. A lo largo de la serie, Mexicali ha sabido aprovechar cada error y oportunidad que ha concedido Obregón, situación que ha marcado la diferencia. Mientras los Yaquis han dejado corredores en circulación en momentos clave, las Águilas han respondido cuando más se necesita, fabricando las carreras suficientes para asegurar la victoria.

Mexicali anotó sus dos carreras de manera oportuna: la primera llegó en la parte baja de la tercera entrada y la segunda en el séptimo episodio, lo justo para inclinar la balanza a su favor. Obregón reaccionó de forma tibia en la octava entrada alta, cuando logró timbrar su única carrera del encuentro. Sin embargo, en la novena dejaron corredores en segunda base con la potencial carrera del empate, pero nuevamente el batazo bueno no apareció y el marcador ya no se movió.

Por las Águilas de Mexicali abrió el zurdo Valente Belloso, quien trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitiendo cinco imparables, sin carrera, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cuatro rivales, antes de salir del juego por una molestia muscular. Fue relevado por cuatro lanzadores más, entre ellos César Vargas, quien se apuntó la victoria.

Por los Yaquis de Obregón, Fernando Sánchez cargó con la derrota tras lanzar cuatro entradas completas, en las que aceptó tres imparables y una carrera, regaló cinco bases por bolas y ponchó a tres contrarios. El bullpen de Obregón tuvo apoyo de cuatro relevistas más, pero la ofensiva no respondió.

Este lunes continuará la serie en Mexicali. Las Águilas buscarán poner punto final al compromiso enviando a la loma a Mark Simon, mientras que Obregón aún no define a su abridor. Será horas antes del juego cuando el mánager Gabe Álvarez dé a conocer al lanzador, con la posibilidad de que sea Odrisamer Despaigne, ante la urgencia de conseguir victorias.

El encuentro dará inicio en punto de las 8:30 de la noche, en un duelo que será de vida o muerte para los Yaquis.