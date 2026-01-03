LVBP suspende el Round Robin 2026: Venezuela se queda sin béisbol tras la captura de Nicolás Maduro

Venezuela se queda sin béisbol profesional luego de que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) suspendiera de manera indefinida el Round Robin 2026 a partir del sábado 3 de enero, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, según diversos reportes.

La LVBP ya atravesaba complicaciones en su calendario después del cambio de sede de la Serie del Caribe 2026, que fue retirada de la Gran Caracas y trasladada a Jalisco, México por decisión de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Aunque la información oficial ha sido limitada y difundida a cuentagotas, los Navegantes del Magallanes fueron el único club en confirmar públicamente que la jornada del sábado había sido "oficialmente suspendida", sin ofrecer mayores detalles sobre las razones o los próximos pasos de la liga.

SE EVALUARÁ EL REGRESO

De acuerdo con un reporte de Diamante 23, los cinco equipos que permanecen en competencia recibieron la orden de regresar a sus respectivas ciudades sede y mantenerse en espera de nuevas instrucciones por parte de la LVBP.

La liga evaluará la situación día a día antes de decidir un posible regreso a los estadios, mientras el tiempo apremia, según informó ElEmergente.com.

Las ligas afiliadas a la CBPC, incluida la LVBP, deben concluir sus campeonatos durante el mes de enero para no interferir con el inicio de las actividades de las Grandes Ligas, lo que añade presión al calendario venezolano.

Por fortuna ninguno de los equipos con sede en Caracas, La Guaira y Aragua (zonas que habrían sido afectadas durante la intervención militar de Estados Unidos) se encontraba en competencia, ya que fueron eliminados en la ronda regular o en la Serie del Comodín disputada hasta el martes 30 de diciembre.

Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui son los equipos que continúan en la ahora interrumpida lucha por el campeonato del béisbol venezolano, a la espera de una decisión definitiva por parte de la LVBP.