Deportes

Randy Arozarena confirma su regreso con México al WBC 2026

El jardinero naturalizado fue una de las grandes figuras del Clásico Mundial 2023

Ene. 01, 2026
Se suma a Jarren Duran y Alejandro Kirk quienes también confirmaron su participación.
La selección mexicana continúa reforzándose de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026 y este día confirmó a uno de los jugadores más queridos por la afición: Randy Arozarena. El pelotero de los Seattle Mariners será parte nuevamente del representativo nacional que dirigirá Benjamín Gil.

A través de sus redes sociales, el equipo de comunicación de la selección dio a conocer la noticia con un video especial en el que aparecen cartas de la lotería mexicana hasta llegar a "la bota", una clara referencia al característico calzado que ha acompañado a Arozarena a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas y con México.

El jardinero naturalizado fue una de las grandes figuras del Clásico Mundial 2023, torneo en el que integró el Equipo Ideal junto a estrellas como Mike Trout, Shohei Ohtani y Masataka Yoshida.

Su desempeño fue determinante para el histórico avance del conjunto mexicano, registrando un promedio de bateo de .450, un cuadrangular, nueve carreras producidas, .607 de OBP, .900 de slugging y un impresionante OPS de 1.507, liderando al equipo en prácticamente todos los departamentos ofensivos.

SU TRAYECTORIA EN EL BEISBOL PROFESIONAL

La historia de Arozarena en el beisbol profesional comenzó en 2013 con los Vegueros de Pinar del Río, en Cuba. Dos años después, los Toros de Tijuana lo incorporaron a sus sucursales y en 2016 debutó en la Liga Mexicana de Beisbol.

Ese mismo año fue firmado por los Cardenales de San Luis, organización con la que llegó a las Grandes Ligas en 2019 tras su paso por Palm Beach, Springfield y Memphis.

Con su confirmación, Randy Arozarena se convierte en el tercer jugador anunciado para México rumbo al Clásico Mundial 2026, sumándose a Jarren Duran, de los Boston Red Sox, y Alejandro Kirk, de los Toronto Blue Jays, en una plantilla que ilusiona a la afición y apunta a ser una de las más competitivas en la historia del representativo nacional.

César Leyva
