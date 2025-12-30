Yaquis cierra rol regular con victoria ante Hermosillo; ¿quién será su rival en playoffs?

Cayó el telón de la temporada regular 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, y los Yaquis de Obregón lo hicieron con una victoria y serie ganada ante su acérrimo rival, los Naranjeros de Hermosillo, al imponerse por pizarra de 6-3.

El equipo visitante atacó rápidamente al debutante y abridor de Hermosillo, Garrett Dávila, con par de anotaciones en la misma primera entrada. Roberto Valenzuela encontró a Allen Córdoba en circulación y con triple lo mandó a la registradora; posteriormente, el propio Valenzuela anotó tras un error en el tiro, para que Yaquis tomara ventaja de 2-0.

En la parte alta de la segunda entrada llegaron dos anotaciones más para Obregón. Harper Gamboa, quien había conectado triple —el segundo en su carrera con Yaquis—, anotó tras error de Agustín Murillo a batazo de Santiago Chávez, quien a su vez timbró con triple de Víctor Márquez para colocar la pizarra 4-0.

En la parte baja de la segunda entrada, Hermosillo se quitó la blanqueada y anotó una carrera para poner el marcador 4-1. En la tercera entrada llegó la quinta carrera para Obregón, cuando Sebastián Elizalde anotó a batazo al cuadro de Víctor Mendoza, colocando el juego 5-1.

La sexta carrera cayó en la parte alta de la cuarta entrada con tablazo de cuatro esquinas de Alfredo Hurtado, para ampliar la ventaja a 6-1.

En la parte baja de la séptima entrada, Hermosillo descontó una carrera y se acercó 6-2. Ya en la novena, en una tenue rebelión de los locales, anotaron una carrera más para dejar cifras definitivas de 6-3.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Obregón abrió y ganó Elian Leyva, quien lanzó cinco entradas completas, permitió cuatro imparables, una carrera, otorgó cuatro pasaportes y ponchó a dos contrarios. Fue auxiliado por cuatro lanzadores más.

Por Hermosillo abrió y cargó con la derrota Garrett Dávila, debutante con los Naranjeros, con labor de tres entradas completas; permitió cinco imparables y cinco carreras, no otorgó bases por bolas y no ponchó a ningún bateador. Fue auxiliado por seis lanzadores más.

ÁGUILAS DE MEXICALI, PRIMER RIVAL DE POSTEMPORADA

Luego de concluir el partido entre Yaquis y Naranjeros, quedó definido el primer playoff para Obregón, que enfrentará a los Caballeros Águilas de Mexicali a partir del próximo 1 de enero en el Estadio Yaquis, desde las 5:00 de la tarde, teniendo como lanzador probable a Odrisamer Despaigne por parte de los Yaquis de Obregón.