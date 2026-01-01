  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 1 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis cae 3-2 ante Mexicali en 10 entradas

Los Águilas se adelantan en la serie de playoffs

Ene. 01, 2026
Un emocionante primer juego de postemporada se vivió esta tarde en el Estadio Yaquis.
Un emocionante primer juego de postemporada se vivió esta tarde en el Estadio Yaquis.

Los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico iniciaron con un auténtico duelo de alarido en el Estadio Yaquis, donde las Águilas de Mexicali se impusieron 3-2 a los Yaquis de Obregón en un juego que se definió hasta la décima entrada.

El choque monticular estuvo protagonizado por David Reyes, quien abrió por Mexicali, y Odrisamer Despaigne, encargado de iniciar por Obregón, ambos con salidas sólidas que mantuvieron cerrado el marcador durante gran parte del encuentro.

Mexicali tomó ventaja en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario de Yadir Drake, que silenció momentáneamente a la afición local. Sin embargo, los Yaquis respondieron en la quinta baja, cuando Gaitán conectó sencillo, robó la intermedia y anotó con imparable productor de Santiago Chávez para empatar el juego.

La novena obregonense logró darle la vuelta al marcador en esa misma entrada gracias a una jugada de presión en las bases: Allen Córdoba llegó a primera en bola ocupada, robó segunda, avanzó a tercera tras un mal tiro y anotó con wild pitch de David Reyes para el 2-1.

Los Águilas igualaron la pizarra en la séptima alta, cuando Norberto Obeso cruzó el plato tras un batazo productor de Jaime, colocando el 2-2 que mandó el juego a entradas extras.

En la novena, Yaquis dejó escapar una gran oportunidad al llenar las bases con un out, pero Alfredo Hurtado y Allen Córdoba fallaron con elevados, evitando la carrera de la diferencia.

imagen-cuerpo

ALEX MEXÍA DEFINE EL PARTIDO 

El desenlace llegó en la décima entrada, cuando Alex Mexía conectó un elevado al jardín derecho que picó cerca de la raya de foul, suficiente para impulsar la carrera del triunfo para Mexicali.

Jake Sánchez se encargó de cerrar el juego y conseguir el salvamento. Aunque Sebastián Elizalde dio un imparable y se robó la segunda para mantener viva la esperanza local, finalmente Víctor Márquez elevó al central para el último out.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Randy Arozarena confirma su regreso con México al WBC 2026
Deportes

Randy Arozarena confirma su regreso con México al WBC 2026

Enero 01, 2026

El jardinero naturalizado fue una de las grandes figuras del Clásico Mundial 2023

Yaquis cierra rol regular con victoria ante Hermosillo; ¿quién será su rival en playoffs?
Deportes

Yaquis cierra rol regular con victoria ante Hermosillo; ¿quién será su rival en playoffs?

Diciembre 30, 2025

Obregón gana el último juego 6-3 y se queda con la serie; llega a 40 victorias en la temporada

FIFA rompe récord con más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026
Deportes

FIFA rompe récord con más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

Diciembre 30, 2025

Quienes no resulten elegidos en esta fase tendrán nuevas oportunidades en futuras etapas de venta