Yaquis cae 3-2 ante Mexicali en 10 entradas

Los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico iniciaron con un auténtico duelo de alarido en el Estadio Yaquis, donde las Águilas de Mexicali se impusieron 3-2 a los Yaquis de Obregón en un juego que se definió hasta la décima entrada.

El choque monticular estuvo protagonizado por David Reyes, quien abrió por Mexicali, y Odrisamer Despaigne, encargado de iniciar por Obregón, ambos con salidas sólidas que mantuvieron cerrado el marcador durante gran parte del encuentro.

Mexicali tomó ventaja en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario de Yadir Drake, que silenció momentáneamente a la afición local. Sin embargo, los Yaquis respondieron en la quinta baja, cuando Gaitán conectó sencillo, robó la intermedia y anotó con imparable productor de Santiago Chávez para empatar el juego.

La novena obregonense logró darle la vuelta al marcador en esa misma entrada gracias a una jugada de presión en las bases: Allen Córdoba llegó a primera en bola ocupada, robó segunda, avanzó a tercera tras un mal tiro y anotó con wild pitch de David Reyes para el 2-1.

Los Águilas igualaron la pizarra en la séptima alta, cuando Norberto Obeso cruzó el plato tras un batazo productor de Jaime, colocando el 2-2 que mandó el juego a entradas extras.

En la novena, Yaquis dejó escapar una gran oportunidad al llenar las bases con un out, pero Alfredo Hurtado y Allen Córdoba fallaron con elevados, evitando la carrera de la diferencia.

ALEX MEXÍA DEFINE EL PARTIDO

El desenlace llegó en la décima entrada, cuando Alex Mexía conectó un elevado al jardín derecho que picó cerca de la raya de foul, suficiente para impulsar la carrera del triunfo para Mexicali.

Jake Sánchez se encargó de cerrar el juego y conseguir el salvamento. Aunque Sebastián Elizalde dio un imparable y se robó la segunda para mantener viva la esperanza local, finalmente Víctor Márquez elevó al central para el último out.