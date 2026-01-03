Joven cajemense firma con Diablos Rojos del México

El sueño de convertirse en pelotero profesional comenzó la tarde de este sábado, cuando el joven cajemense Omar Alonso Valenzuela Rivas de tan solo 13 años de edad firmó un contrato con la escuadra de los Diablos Rojos del México.

El scout Orlando Manuel Peña González, buscador de talento de la organización Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Verano y actuales bicampeones, ha venido siguiendo a este joven desde que tenía 12 años de edad y, para asegurar su futuro en la novena escarlata, decidió protegerlo con la firma del jugador y el consentimiento de sus padres.

Omar Alonso Valenzuela Rivas comenzó a jugar beisbol en la Academia del Itson en la categoría 5-6 y desde entonces ha sido un pelotero destacado. A los 12 años empezó a desarrollarse como lanzador y hoy en día, con una estatura de 1.91 metros, alcanza una velocidad de 75 millas por hora con su recta, siendo este el momento idóneo para perfeccionar su técnica y apoyarlo en su crecimiento como pelotero.

La organización de los Diablos Rojos del México lo enviará a la Academia Alfredo Harp Helú, en Oaxaca, el próximo mes de septiembre, donde participará en un programa de cuatro meses en el que se buscará perfeccionar su técnica y aumentar la velocidad de sus lanzamientos.

Antes de partir, el scout Orlando Peña trabajará intensamente con el joven en Ciudad Obregón, fortaleciendo los aspectos físico y mental para que su paso por la academia sea lo más provechoso posible.

TRAE EL DEPORTE EN LOS GENES

Sus padres, Luz Mercedes Rivas y Jesús Esteban Valenzuela, otorgaron el consentimiento para la firma y acompañaron a su joven hijo durante el protocolo. La familia, integrada también por sus hermanos José Manuel y Jesús Esteban, estuvo presente, además de familiares y amigos.

Sus padres, destacados deportistas en disciplinas como voleibol, basquetbol y frontenis, le heredaron sin duda sus genes a este jovencito que busca abrirse paso dentro del béisbol profesional.

El scout explicó que, en caso de que en el futuro alguna organización de Grandes Ligas firme al joven cajemense, la escuadra de los Diablos Rojos del México no intervendrá en el monto de la gratificación por firma, lo que convierte a esta organización mexicana en una de las más sólidas del beisbol nacional, al respaldar y apoyar el desarrollo de su talento..